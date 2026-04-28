Starmer e Re Carlo, visioni opposte sugli Usa

God Save the King. Sono le prime parole dell’inno nazionale del Regno Unito. Salvare e proteggere il sovrano significa difendere la patria, l’identità nazionale, la tradizione. E di fronte alla maestosità di ciò che ha rappresentato la storia inglese, non solo per quel popolo ma per la nostra stessa civiltà liberale, la politica spicciola, nella sua prosaica quotidianità, nella sua effimera esistenza, perde quasi peso e valore. Una immagine plastica di questa dialettica fra ciò che persiste, sussiste e dà continuità e ciò che muta seguendo i capricci degli accadimenti del mondo è data in queste ore dal viaggio di Re Carlo III, sovrano inquieto e consapevole del suo ruolo e delle sue responsabiltà, in America. Laddove Keir Starmer, un premier debole e vittima degli eventi e della sua ideologia progressista, si è allontanato come non mai dallo storico alleato americano, il sovrano corre a Washington per riaffermare quella special relationship che ha costruito e garantito negli ultimi secoli il mondo di libertà e democrazia in cui viviamo. Formalmente il monarca è in America per celebrare il 250esimo anniversario dell’indipendenza delle colonie inglesi dalla madrepatria, ma è chiaro che ben altro senso e significato assume la sua presenza dopo che Trump ha criticato la scelta di Starmer di non supportarlo nella guerra all’Iran dicendo che «non è all’altezza di Churchill». Ma perché la relazione speciale fra Regno Unito e Stati Uniti è così importante, e quasi “sacra”, per chi tiene alla buona sorte della nostra civiltà?

Perché risultò fondamentale già pochi anni dopo la dichiarazione d’indipendenza del 1776? Per rispondere a queste domande occorre far riferimento a due classici del pensiero politico: La democrazia in America, il capolavoro di Tocqueville uscito in due volumi fra il 1836 e il 1840, e l’affascinante Terra e mare, il breve ed epocale trattato di “storia universale” di cui fu autore nel 1942 Carl Schmitt. La grandezza dell’opera di Tocqueville è nell’avere visto l’America come una Europa liberata dai lacci e lacciuoli che la tenevano avvinta e non le permettevano di esprimere ancora in modo puro, come avveniva oltreoceano, la tendenza alla democrazia (con le sue virtù e i suoi vizi) a cui pure era destinata.