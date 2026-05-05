Romania, un terremoto: il governo filo-Ue cade a tempo record, cosa può accadere ora

Il governo guidato da Ilie Bolojan è stato sfiduciato dal Parlamento della Romania, che ha approvato una mozione di censura. La mozione ha ottenuto 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia dei 233 necessari. A votare per la caduta dell'esecutivo sono stati in particolare i parlamentari del Partito Social Democratico (Psd) e delle forze di opposizione. Il governo resta ora in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione fino alla formazione di un nuovo esecutivo.

La caduta del governo Bolojan segna la fine di una crisi politica esplosa nelle ultime settimane e culminata con il ritiro del sostegno da parte del Partito Social Democratico (PSD). Il Psd, unica forza di centro-sinistra della maggioranza, ha denunciato la perdita della maggioranza parlamentare e profonde divergenze sulla politica economica.L’esecutivo si era insediato nel giugno 2025 come coalizione pro-europea composta da quattro forze: i fuoriusciti del PSD, i liberali del Partito Nazionale Liberale (PNL), i conservatori di Unione Salvare la Romania (USR) e l’Unione Democratica Magiara di Romania (UDMR), partito della minoranza ungherese. La coalizione ha però progressivamente perso compattezza, soprattutto su riforme fiscali e gestione del deficit pubblico.Decisivo è stato il passaggio all’opposizione del PSD, che ha prima ritirato i propri ministri e poi votato a favore della mozione di censura, insieme ad altre forze tra cui gli ultranazionalisti dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR). Durante il dibattito in Parlamento, le opposizioni hanno accusato il governo di aver peggiorato la situazione economica, con inflazione elevata, crescita rallentata e calo del potere d’acquisto.Il premier Bolojan ha respinto le critiche, definendo la mozione “cinica e artificiale” e difendendo le misure adottate per contenere il deficit.