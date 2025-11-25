Libero logo
Romania, si alzano i jet: tensione al confine ucraino

di
martedì 25 novembre 2025
Due droni violano lo spazio aereo in Romania e si alzano i caccia: tensione nei cieli, al confine tra Bucarest e Kiev. A difesa del Paese due caccia F-16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca. Lo ha riferito il ministero della Difesa romeno. L'ultima volta che i caccia sono decollati in Romania, come ricorda Sky News, è stato quando un drone è entrato nel suo spazio aereo il 13 settembre scorso durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine.

Quello di Bucarest, comunque, non è l'unico caso. Nelle settimane scorse anche Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Norvegia e Danimarca hanno segnalato incursioni o avvistamenti di droni. Basti pensare che la notte del 9 settembre circa 20 droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco. Mentre il 19 settembre, tre jet militari russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia per 12 minuti, prima che i caccia italiani li scortassero fuori. Il 23 ottobre scorso è stata la volta della Lituania, che ha denunciato l'ingresso di due jet russi nel suo spazio aereo.

In Moldavia, intanto, un drone è andato a schiantarsi contro l'abitazione di un custode di un frutteto. E per questo la polizia ha annunciato l'evacuazione dei residenti di Cuhurestii de Jos, nel distretto di Floresti, nella zona nordoccidentale del Paese. "L'unità esplosivi della polizia è in viaggio verso il luogo" dello schianto - ha spiegato la polizia in un comunicato -. "I residenti sono stati evacuati e l'area è stata transennata dalla polizia di Floresti".

romania
ue

