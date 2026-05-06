Germania, rubano 2 milioni di euro svuotando i parchimetri: la tecnica geniale

Un bottino da capogiro: quasi 2 milioni di euro. Dieci anni di "duro" lavoro hanno portato i loro frutti, monetina dopo monetina. Un quarantenne tedesco ha confessato di aver rubato, insieme a una complice - sua moglie -, quasi 2 milioni di euro sottraendoli dai parchimetri della sua città. Ma nessuno, per un lungo tempo, si è accorto di niente. A un certo punto, la banca della coppia criminale ha segnalato un possibile caso di riciclaggio, dato che si era accorta dei continui versamenti di monete. I due ora rischiano il carcere, dopo essersi nel frattempo separati.
La notizia è stata riportata dal quotidiano bavarese Süddeutsche Zeitung, i fatti si sono svolti a Kempten, cittadina di circa 70mila abitanti in Baviera. Secondo la procura, l’uomo (ex dipendente del Comune) e la compagna, 39 anni, avrebbero sottratto circa 1,3 milioni di euro tra il 2020 e il 2025, mettendo a segno 335 furti. Ma non finisce qui. Cinque anni prima dell'inizio dell'attività criminale, si sarebbero portati a casa la bellezza di 600mila euro con un altro centinaio di colpi, ma questi episodi non sarebbero perseguibili perché prescritti.
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Il modus operandi era tutt'altro che improvvisato. Il mercoledì i parchimetri venivano svuotati. Perciò, la sera precedente, il quarantenne individuava servendosi dei sistemi informatici comunali i dispositivi che contavano almeno 800 euro. E poi, naturalmente, si concentravano sui più ricchi. In altri casi, invece, si optava su parchimetri malfunzionanti o in stato di manutenzione. In principio, portavano via soltanto piccole somme. Ma poi come ha ammesso lo stesso quarantenne, la situazione è presto degenerata in un "circolo virtuoso". Secondo la donna, la coppia avrebbe speso l’intera somma mantenendo uno stile di vita elevato. Come contromisura, l’amministrazione locale ha modificato il sistema di gestione dei parchimetri, introducendo nuovi controlli.