Germania, rubano 2 milioni di euro svuotando i parchimetri: la tecnica geniale

Un bottino da capogiro: quasi 2 milioni di euro. Dieci anni di "duro" lavoro hanno portato i loro frutti, monetina dopo monetina. Un quarantenne tedesco ha confessato di aver rubato, insieme a una complice - sua moglie -, quasi 2 milioni di euro sottraendoli dai parchimetri della sua città. Ma nessuno, per un lungo tempo, si è accorto di niente. A un certo punto, la banca della coppia criminale ha segnalato un possibile caso di riciclaggio, dato che si era accorta dei continui versamenti di monete. I due ora rischiano il carcere, dopo essersi nel frattempo separati.

La notizia è stata riportata dal quotidiano bavarese Süddeutsche Zeitung, i fatti si sono svolti a Kempten, cittadina di circa 70mila abitanti in Baviera. Secondo la procura, l’uomo (ex dipendente del Comune) e la compagna, 39 anni, avrebbero sottratto circa 1,3 milioni di euro tra il 2020 e il 2025, mettendo a segno 335 furti. Ma non finisce qui. Cinque anni prima dell'inizio dell'attività criminale, si sarebbero portati a casa la bellezza di 600mila euro con un altro centinaio di colpi, ma questi episodi non sarebbero perseguibili perché prescritti.