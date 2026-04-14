Roma, usa la "tecnica del velo" per borseggiare. Ma c'è un agente: finisce male

Una trovata geniale per derubare le povere vittime senza che queste si accorgano di nulla. Un ragazzo di 20 anni ha tentato di sottrarre una borsa a una donna in un negozio nel centro di Roma, a due passi dalla questura. E lo ha fatto utilzzando la cosidetta "tecnica del velo". Questa tecnica prevede che il ladro riesca a derubare qualcuno, senza che questi se ne renda conto, semplicemente non mostrando le proprie mani. La donna, infatti, era al telefono e non si era accorta di nulla. Il ladro si è coperto le mani con un foulard per nascondere le sue vere intenzioni. Ma non poteva prevedere che in quello stesso locale ci fosse un poliziotto in borghese.

Proprio nel momento in cui il ladro stava per portare a termine il suo furto, un agente di polizia fuori servizio ha riconosciuto la "manovra" ed ha bloccato il giovane poco dopo aver aperto la borsa. Così il 20enne si è trovato costretto a mostrare un documento che lo ricondurrebbe al comparto delle forze di polizia peruviane, ma sono ancora in corso gli accertamenti. Sembrerebbe infatti che il ragazzo, che nel frattempo è stato arrestato, non fosse nuovo a questo genere di reati.