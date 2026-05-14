Maldive, cinque italiani morti durante un'immersione

Cinque italiani sarebbero morti durante un'immersione alle Maldive: lo ha confermato la polizia maldiviana. E a seguire anche il consolato e quindi la Farnesina. I turisti erano usciti per un’attività di diving da una safari boat nell’atollo di Vaavu. Lo scrive il Corriere della Sera. Gli agenti avrebbero ricevuto la segnalazione della scomparsa intorno alle 13.45 (ora locale, le 10.45 in Italia). Poi sarebbero partite le ricerche, che si sarebbero concluse nel peggiore dei modi, con il ritrovamento dei corpi. Non sono noti al momento né i nomi delle vittime né le cause della tragedia.

"Una tragedia, non posso aggiungere altro", ha commentato la console Giorgia Marazzi. Secondo le prime informazioni, una delle vittime sarebbe una docente e ricercatrice dell'Università di Genova. Il gruppo si sarebbe tuffato in acqua prima di mezzogiorno e non sarebbe più riemerso. Pare che al momento dell'escursione subacquea, le condizioni meteo nella zona non fossero delle migliori: il servizio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per quell’area, con venti tra 25 e 30 miglia orarie e raffiche fino a 50.

La Farnesina in una nota ha spiegato che i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. In ogni caso, la ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare", conclude la nota.

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