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Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife

mercoledì 6 maggio 2026
Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife

1' di lettura

Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, si oppone fermamente all’arrivo nell’arcipelago della nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus e attualmente ancorata a Capo Verde con 147 persone a bordo."Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione né richiesta da parte della Oms di accogliere la nave", ha dichiarato Clavijo. "Siamo in attesa di conoscere i criteri tecnici della decisione di inviarla alle Canarie. Per questo ho chiesto un incontro urgente con il premier Sanchez".

Clavijo ha insistito: "Non era quello che si era concordato", sottolineando la grave carenza di strutture sanitarie. Nelle Canarie c’è un solo posto letto idoneo per questo tipo di pazienti e solo sette in tutta la Spagna.L’epidemia ha finora contagiato sette persone, con tre decessi (due membri dell’equipaggio e un caso di contatto). L’Oms ha fatto evacuare i tre casi più gravi, già trasferiti nei Paesi Bassi. Il segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisato che il rischio per la salute pubblica globale "rimane basso".

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Nelle prossime ore due medici specialisti olandesi saliranno a bordo della nave. Intanto il premier Pedro Sanchez ha convocato una riunione straordinaria con i ministri di Sanità, Interno e Trasporti per coordinare la gestione della crisi, l’evacuazione dei passeggeri e la decisione finale sul destino della Hondius.La tensione tra Governo centrale spagnolo e Regione Canarie resta alta.

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