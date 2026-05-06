Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife

Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, si oppone fermamente all’arrivo nell’arcipelago della nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus e attualmente ancorata a Capo Verde con 147 persone a bordo."Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione né richiesta da parte della Oms di accogliere la nave", ha dichiarato Clavijo. "Siamo in attesa di conoscere i criteri tecnici della decisione di inviarla alle Canarie. Per questo ho chiesto un incontro urgente con il premier Sanchez".
Clavijo ha insistito: "Non era quello che si era concordato", sottolineando la grave carenza di strutture sanitarie. Nelle Canarie c’è un solo posto letto idoneo per questo tipo di pazienti e solo sette in tutta la Spagna.L’epidemia ha finora contagiato sette persone, con tre decessi (due membri dell’equipaggio e un caso di contatto). L’Oms ha fatto evacuare i tre casi più gravi, già trasferiti nei Paesi Bassi. Il segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisato che il rischio per la salute pubblica globale "rimane basso".
Hantavirus, allarme Oms: "Come avviene il contagio". Dove può attraccare la "nave della morte"L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da...
Nelle prossime ore due medici specialisti olandesi saliranno a bordo della nave. Intanto il premier Pedro Sanchez ha convocato una riunione straordinaria con i ministri di Sanità, Interno e Trasporti per coordinare la gestione della crisi, l’evacuazione dei passeggeri e la decisione finale sul destino della Hondius.La tensione tra Governo centrale spagnolo e Regione Canarie resta alta.