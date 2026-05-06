Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife

Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, si oppone fermamente all’arrivo nell’arcipelago della nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus e attualmente ancorata a Capo Verde con 147 persone a bordo."Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione né richiesta da parte della Oms di accogliere la nave", ha dichiarato Clavijo. "Siamo in attesa di conoscere i criteri tecnici della decisione di inviarla alle Canarie. Per questo ho chiesto un incontro urgente con il premier Sanchez".

Clavijo ha insistito: "Non era quello che si era concordato", sottolineando la grave carenza di strutture sanitarie. Nelle Canarie c’è un solo posto letto idoneo per questo tipo di pazienti e solo sette in tutta la Spagna.L’epidemia ha finora contagiato sette persone, con tre decessi (due membri dell’equipaggio e un caso di contatto). L’Oms ha fatto evacuare i tre casi più gravi, già trasferiti nei Paesi Bassi. Il segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisato che il rischio per la salute pubblica globale "rimane basso".