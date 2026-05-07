Hantavirus, ecco com'è la nave da crociera del contagio: il filmato dell'ex passeggero

Un vecchio video girato da un ex passeggero, che ne ha diffuso il contenuto in queste ore, mostra gli interni della Hondius. La nave da crociera con 150 persone a bordo, è da giorni isolata al largo di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di hantavirus che ha causato tre morti e almeno quattro casi di malattia. Nel filmato si vedono gli interni dell'imbarcazione avente battente bandiera olandese partita circa tre settimane fa dal porto di Ushuaia, in Argentina.
Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione TenerifeIl governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, si oppone fermamente all’arrivo nell’arcipelago della nave d...
Intanto è in corso l'evacuazione di due membri dell'equipaggio malati e di un caso di contatto, ha dichiarato oggi all'Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a Capo Verde. "Tutti e tre sono in condizioni stabili e uno di loro è asintomatico", ha aggiunto. La MV Hondius dovrebbe lasciare l'arcipelago di Capo Verde dopo l'evacuazione medica di queste tre persone, che saranno sbarcate al porto della capitale, Praia, prima di essere trasportate in ambulanza all'aeroporto vicino alla città, da dove saranno evacuate in aereo.
Hantavirus, verso una mossa radicale: ecco cosa accadrà alla "nave della morte"Riflettori puntati sulla Mv Hondius, la nave da crociera funestata da un focolaio di Hantavirus. A bordo 149 persone. Il...
Sempre per oggi è prevista una breve riunione tenuta dal premier spagnolo Pedro Sanchez. La nave infatti punta alle Isole Canarie. All'incontro alla Moncloa parteciperanno anche il ministro della Salute Monica Garcia, i colleghi dell'Interno, dei Trasporti e della Politica territoriale Fernando Grande-Marlaska, Oscar Puente e Angel Victor Torres. Il governo ha annunciato ieri sera che la Spagna accoglierà la nave alle Isole Canarie su richiesta dell'Organizzazione mondiale della sanità nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari. Di diverso parere il presidente delle Canarie. Fernando Clavijo ribadisce che "il governo delle Canarie non può consentire di far approdare la nave".