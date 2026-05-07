Hantavirus, ecco com'è la nave da crociera del contagio: il filmato dell'ex passeggero

Un vecchio video girato da un ex passeggero, che ne ha diffuso il contenuto in queste ore, mostra gli interni della Hondius . La nave da crociera con 150 persone a bordo, è da giorni isolata al largo di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di hantavirus che ha causato tre morti e almeno quattro casi di malattia. Nel filmato si vedono gli interni dell'imbarcazione avente battente bandiera olandese partita circa tre settimane fa dal porto di Ushuaia, in Argentina.

Intanto è in corso l'evacuazione di due membri dell'equipaggio malati e di un caso di contatto, ha dichiarato oggi all'Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a Capo Verde. "Tutti e tre sono in condizioni stabili e uno di loro è asintomatico", ha aggiunto. La MV Hondius dovrebbe lasciare l'arcipelago di Capo Verde dopo l'evacuazione medica di queste tre persone, che saranno sbarcate al porto della capitale, Praia, prima di essere trasportate in ambulanza all'aeroporto vicino alla città, da dove saranno evacuate in aereo.