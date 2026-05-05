Hantavirus, verso una mossa radicale: ecco cosa accadrà alla "nave della morte"

Riflettori puntati sulla Mv Hondius, la nave da crociera funestata da un focolaio di Hantavirus. A bordo 149 persone. Il contagio, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto prima di salire sulla nave. Ma ora l'Oms spiega che è possibile anche la trasmissione da uomo a uomo. La situazione, dunque, è critica. Tanto che lo stesso Oms starebbe valutando soluzioni radicali per l'evacuazione della nave.
L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’imbarcazione sarà accolta in Spagna, alle Canarie, per avviare una gestione sanitaria strutturata dell’emergenza. Un'evacuazione vera e propria, un processo delicatissimo e complesso da gestire. A chiarire i contorni del piano è Maria Van Kerkhove, responsabile per la preparazione e prevenzione epidemica: "Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e, naturalmente, per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo". Nel frattempo restano attive "rigorose misure precauzionali", con passeggeri isolati.
Hantavirus, allarme Oms: "Come avviene il contagio". Dove può attraccare la "nave della morte"L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da...
Il protocollo seguito rientra nelle linee guida dell’Oms, fondate sulla valutazione del rischio. I casi confermati sono almeno sei: tre decessi e tre persone malate attualmente in isolamento. Nonostante la gravità della vicenda, il direttore regionale europeo Hans Kluge invita alla cautela: "il rischio per la popolazione in generale rimane basso. Non c'è bisogno di panico o di restrizioni di viaggio". Ha inoltre ricordato che le infezioni sono "rare e solitamente legate all'esposizione a roditori infetti".
La ricostruzione fornita dalla compagnia Oceanwide Expeditions individua il primo caso in un turista olandese di 70 anni, deceduto l’11 aprile. Poco dopo è morta anche la moglie, mentre un cittadino tedesco ha perso la vita il 2 maggio. Un britannico è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg e, secondo la compagnia, "due membri dell'equipaggio presentano sintomi respiratori acuti, uno lievi e l'altro gravi".
Il virus si trasmette principalmente attraverso particelle contaminate provenienti da roditori, ma in circostanze limitate può diffondersi tra esseri umani. Può causare sindromi che colpiscono polmoni o reni, con tassi di mortalità elevati nel primo caso. Intanto Capo Verde ha negato lo sbarco ai passeggeri per "proteggere la popolazione locale". "Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti", ha dichiarato Van Kerkhove, sottolineando anche che "considerata la durata del periodo di incubazione dell'hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave", e "riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto".