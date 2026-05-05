Hantavirus, verso una mossa radicale: ecco cosa accadrà alla "nave della morte"

L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’imbarcazione sarà accolta in Spagna, alle Canarie , per avviare una gestione sanitaria strutturata dell’emergenza. Un'evacuazione vera e propria, un processo delicatissimo e complesso da gestire. A chiarire i contorni del piano è Maria Van Kerkhove , responsabile per la preparazione e prevenzione epidemica: "Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e, naturalmente, per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo". Nel frattempo restano attive "rigorose misure precauzionali", con passeggeri isolati.

Riflettori puntati sulla Mv Hondius , la nave da crociera funestata da un focolaio di Hantavirus . A bordo 149 persone. Il contagio, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto prima di salire sulla nave. Ma ora l'Oms spiega che è possibile anche la trasmissione da uomo a uomo. La situazione, dunque, è critica. Tanto che lo stesso Oms starebbe valutando soluzioni radicali per l'evacuazione della nave.

Il protocollo seguito rientra nelle linee guida dell’Oms, fondate sulla valutazione del rischio. I casi confermati sono almeno sei: tre decessi e tre persone malate attualmente in isolamento. Nonostante la gravità della vicenda, il direttore regionale europeo Hans Kluge invita alla cautela: "il rischio per la popolazione in generale rimane basso. Non c'è bisogno di panico o di restrizioni di viaggio". Ha inoltre ricordato che le infezioni sono "rare e solitamente legate all'esposizione a roditori infetti".

La ricostruzione fornita dalla compagnia Oceanwide Expeditions individua il primo caso in un turista olandese di 70 anni, deceduto l’11 aprile. Poco dopo è morta anche la moglie, mentre un cittadino tedesco ha perso la vita il 2 maggio. Un britannico è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg e, secondo la compagnia, "due membri dell'equipaggio presentano sintomi respiratori acuti, uno lievi e l'altro gravi".