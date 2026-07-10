Mondiali 2026, tifoso argentino sventola la bandiera di Israele: il ct dell'Egitto gli sputa addosso

Sui social è andato virale il video del ct dell'Egitto Hossam Hassan che, al termine della partita contro l'Argentina, ha sputato in direzione di un tifoso avversario, il quale esibiva una bandiera israeliana. L'episodio ha fatto molto discutere e ha spostato l'attenzione dalla questione calcistica a una decisamente più politica.
È cosa nota che l'allenatore della nazionale egiziana sia un caldo sostenitore della causa palestinese: Hassan si è espresso più volte sulla guerra a Gaza e, dopo il successo dell'Egitto contro l'Australia ai sedicesimi, aveva esibito una bandiera palestinese. Non solo. Alla vigilia della sfida con l'Argentina, aveva lanciato un appello in favore del popolo palestinese: "Chi non prova empatia per il popolo palestinese non è umano, che sia arabo, europeo o americano”, aveva detto.
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Martedì, al termine della partita contro l'Albiceleste, complice il nervosismo per la sconfitta all'ultimo minuto e la visione di una bandiera evidentemente non gradita, Hassan ha perso completamente il controllo. Rendendosi così protagonista di quel vergognoso gesto e arrivando persino ad affrontare faccia a faccia uno dei fotografi ufficiali, che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro.
In conferenza stampa, nel post partita, il ct ha poi duramente criticato gli arbitri e la competizione: "Torno a casa e non guarderò più nessuna partita del torneo. È il mio modo di far sentire la mia voce e di rimanere fermo sulle mie posizioni. Non guarderò una sola partita, ve lo prometto. Abbiamo subito un’ingiustizia, li abbiamo surclassati in ogni aspetto".
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E ancora: "Sembra che l’Argentina abbia esercitato pressioni sull’arbitro prima della partita, e questo è stato il risultato“. Per Hassan “tutto è una questione di marketing e soldi. Vogliono che Messi, campione del mondo, resti in corsa nel torneo. Nel calcio molte cose si decidono fuori dal campo in base agli interessi”. “Quanto - ha concluso - è successo è ingiusto. L’Egitto meritava la qualificazione, siamo stati superiori all’Argentina".
Al termine di Argentina-Egitto, un tifoso sudamericano sventola la bandiera di Israele in faccia al ct della squadra africana Hossam Hassan che, dopo la vittoria contro l’Australia nel turno precedente, si era fatto ritrarre con quella palestinese.— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) July 8, 2026
Il tecnico, arrabbiato per… pic.twitter.com/JQ09QhzseN