Hantavirus, il video-choc del capitano della nave: "È morto, ma non era contagiato"

Un video girato da un passeggero a bordo della MV Hondius mostra il capitano mentre annuncia che un uomo deceduto a bordo è morto per "cause naturali". Nel filmato, ottenuto dalla Bbc, si vede il capitano della nave da crociera colpita dall'Hantavirus mentre, il 12 aprile, comunica ai passeggeri che un medico aveva dichiarato che l'individuo "non era contagioso". Da allora sono stati identificati a bordo tre casi confermati e cinque casi sospetti di Hantavirus. Lo YouTuber turco Ruhi Çenet, che ha filmato l'annuncio, ha raccontato all'emittente britannica che in quel momento non furono prese misure di sicurezza immediate.

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Intanto però la commissione europea segue da vicino la vicenda. "C'è stata una riunione, una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria, insieme a tutti gli Stati membri, all'OMS e all'ECDC - ha spiegato la portavoce della Commissione per la Salute Eva Hrncirova durante il briefing quotidiano con la stampa -. C’è stata una riunione con le autorità spagnole e olandesi stamattina, e ce ne sarà un'altra questo pomeriggio tra circa un'ora, insieme a tutti gli Stati membri interessati, in pratica con gli Stati membri i cui passeggeri sono a bordo".

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