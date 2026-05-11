Hantavirus, c'è un americano contagiato: esplode il caso quarantena

C'è un contagiato americano da Hantavirus. Il dipartimento della Salute e dei Servizi alla persona degli Stati Uniti ha reso noto che uno dei 17 cittadini Usa evacuati dalla nave da crociera MV Hondius colpita da un focolaio di Hantavirus è risultato lievemente positivo al ceppo andino del virus, mentre una seconda persona presenta sintomi lievi.

Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti negli Stati Uniti a bordo di un volo sanitario con unità di biocontenimento. Il secondo caso non è ancora stato confermato. Secondo l'aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), otto persone che si trovavano sulla nave Mv Hondius si sono ammalate e sei infezioni sono state confermate. Un cittadino tedesco e una coppia olandese sono morti. L'Oms ha spiegato che il ceppo andino dell'Hantavirus può provocare gravi malattie polmonari con un tasso di mortalità fino al 50 per cento.

I 17 passeggeri americani a bordo della nave sono stati evacuati nelle scorse ore con destinazione è il Nebraska, dove saranno tenuti sotto osservazione presso la National Quarantine Unit, situata all'interno del campus del University of Nebraska Medical Center di Omaha. Si tratta di una struttura specializzata nella gestione di malattie trasmissibili ad alto rischio. Tra le persone evacuate ce n'è anche una diciottesima, un cittadino britannico residente negli Stati Uniti.

Il direttore generale dell'Oms, presente alle Isole Canarie per sovrintendere alle operazioni di evacuazione della Mv Hondius, ha dichiarato che il protocollo anti-Hantavirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, "potrebbe presentare dei rischi". "Naturalmente, forniamo consulenza ai Paesi, ma in definitiva non imponiamo nulla", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus alla stampa, aggiungendo tuttavia che le raccomandazioni dell'Oms, che in questo caso specifico prevedono "42 giorni di quarantena" per i contatti stretti, sono "molto chiare".

La francese positiva si aggrava - Una francese è risultata positiva all'hantavirus, si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l'evacuazione dalla nave Mv Hondius. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Stéphanie Rist, confermando che si tratta del primo caso di hantavirus in Francia. "Le sue condizioni sono peggiorate in nottata - ha precisato la ministra - i test sono risultati positivi. E' stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive". I 5 francesi rimpatriati ieri e posti in isolamento nell'ospedale parigino di Bichat, fra i quali la donna peggiorata e risultata positiva in nottata, sono "ricoverati in camere con flussi d'aria che consentono di evitare ogni contaminazione", ha aggiunto la ministra ai microfoni di France Inter. "Sono ovviamente isolati nell'ospedale e vi resteranno fino a nuovo ordine", come minimo 15 giorni, ha aggiunto.

Agente della Guardia civil muore d'infarto - Un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni è morto ieri pomeriggio nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave crociera Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus. Lo si apprende da un messaggio su X del sindacato della Guardia Civil Jucil Nacional. "L'agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha sofferto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita", segnala il messaggio.