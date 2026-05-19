Nato, fuoco amico contro un drone ucraino in Estonia: un intrigo internazionale

Alta tensione in Estonia, dove è stato abbattuto un drone ucraino. L’episodio si è verificato nei cieli del Baltico e ha coinvolto un caccia F-16 romeno impegnato nella missione Nato di Air Policing, intervenuto dopo l’ingresso del velivolo nello spazio aereo estone. Secondo il ministro della Difesa Hanno Pevkur, il drone sarebbe finito fuori rotta a causa delle interferenze elettroniche russe.

I rottami sono precipitati nella zona di Kablakula, nel comune di Poltsamaa. "I nostri radar avevano già individuato una possibile minaccia prima dell’ingresso nello spazio aereo estone", ha spiegato Pevkur all’emittente pubblica Err. "Dopo l’attivazione delle procedure Nato, gli F-16 romeni hanno abbattuto il drone tra Vortsjarv e Poltsamaa".