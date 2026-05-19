Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Mango, il figlio arrestato per parricidio: il caso che sconvolge il mondo

martedì 19 maggio 2026
Mango, il figlio arrestato per parricidio: il caso che sconvolge il mondo

1' di lettura

La polizia catalana ha arrestato Jonathan Andic per l'omicidio del padre Isak Andic, storico fondatore di Mango. Lo riporta il quotidiano catalano La Vanguardia

L'imprenditore perse la vita il 14 dicembre 2024, precipitando da un burrone durante un'escursione con il primogenito Jonathan sul monte Montserrat, nella provincia di Barcellona. Fu proprio il figlio a dare l'allarme intorno alle 13:00 al servizio di emergenza del 112, che attivò le squadre di soccorso. Durante il percorso, secondo quanto spiegò il figlio, l'imprenditore camminava un centinaio di metri avanti al padre, quando sentì rumore di pietre franate e vide Isak Andic cadere nel vuoto, senza riuscire ad aggrapparsi o a frenare la caduta. Inizialmente l'inchiesta fu archiviata come un incidente di montagna. 

Negli ultimi mesi, però, il caso era stato riaperto e Jonathan Andic era stato iscritto al registro degli indagati. La svolta sarebbe arrivata lo scorso novembre dopo una serie di interrogatori in cui erano state sentite le figlie di Isak Andic - Judith e Sarah - sorelle di Jonathan, il fratello dell'imprenditore morto, Nahman Andic, l'attuale presidente del gruppo Mango, Toni Ruiz e Estefania Knuth, compagna di Isak Andic. Knuth, in particolare, avrebbe parlato di un rapporto difficile tra padre e figlio, incrinato da tensioni familiari e divergenze sulla gestione dell’azienda.

Da qui, la decisione di riaprire le indagini con l'intenzione di approfondire la dinamica della caduta. 

tag
mango
Isak Andic
Jonathan Andic

La figlia del cantante morto Amici, "sciacalli e saccheggio": il crollo di Angelina Mango

Maestro Beppe Vessicchio si racconta: "Quella feroce lite sul palco. E i miei parenti che mi volevano ostacolare"

scoperte rivoluzionarie Dieta, le proprietà miracolose del mango: non solo è buono e contiene vitamine, ma è anche ipocalorico

ti potrebbero interessare

Sub morti alle Maldive, recuperati 2 corpi. La trappola nella "grotta degli squali"

Sub morti alle Maldive, recuperati 2 corpi. La trappola nella "grotta degli squali"

José Luis Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenza

José Luis Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenza

Re Carlo sotto choc, Ciara Sullivan muore davanti ai suoi occhi

Re Carlo sotto choc, Ciara Sullivan muore davanti ai suoi occhi

La prima enciclica di Leone in difesa dell’essere umano dall'intelligenza artificiale

La prima enciclica di Leone in difesa dell’essere umano dall'intelligenza artificiale

Caterina Maniaci