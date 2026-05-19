Flotilla, fine corsa: abbordaggio Idf, tra i fermati anche il deputato grillino

Fine corsa per la Flotilla: le 54 navi sono state intercettate e fermate dalla marina israeliana nel Mediterraneo orientale. Sul tracker online della Global Sumud Flotilla, che monitorava il viaggio delle imbarcazioni dirette verso Gaza, comparivano soltanto segnali rossi: uno dopo l’altro, i natanti partiti dalla Turchia sono stati abbordat e fermatii dalle forze israeliane. Le immagini diffuse in rete mostrano i gommoni Zodiac della marina israeliana avvicinarsi alle imbarcazioni, mentre gli attivisti indossano i giubbotti di salvataggio con le mani alzate. Poi le comunicazioni si interrompono.

Nel corso della giornata la situazione si è aggravata dopo le accuse lanciate dalla portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia. "Stanno sparando proiettili, non sappiamo se veri o di gomma", ha affermato, sostenendo che almeno sei barche sarebbero state colpite, compresa la Girolama, battente bandiera italiana. Israele, per il momento, non ha dato una versione ufficiale dell’accaduto.