Flotilla, fine corsa: abbordaggio Idf, tra i fermati anche il deputato grillino

Fine corsa per la Flotilla: le 54 navi sono state intercettate e fermate dalla marina israeliana nel Mediterraneo orientale. Sul tracker online della Global Sumud Flotilla, che monitorava il viaggio delle imbarcazioni dirette verso Gaza, comparivano soltanto segnali rossi: uno dopo l’altro, i natanti partiti dalla Turchia sono stati abbordat e fermatii dalle forze israeliane. Le immagini diffuse in rete mostrano i gommoni Zodiac della marina israeliana avvicinarsi alle imbarcazioni, mentre gli attivisti indossano i giubbotti di salvataggio con le mani alzate. Poi le comunicazioni si interrompono.
Nel corso della giornata la situazione si è aggravata dopo le accuse lanciate dalla portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia. "Stanno sparando proiettili, non sappiamo se veri o di gomma", ha affermato, sostenendo che almeno sei barche sarebbero state colpite, compresa la Girolama, battente bandiera italiana. Israele, per il momento, non ha dato una versione ufficiale dell’accaduto.
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Secondo la Farnesina, sarebbero almeno 27 gli italiani fermati, mentre le imbarcazioni verranno condotte verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto a Israele "di verificare urgentemente l’uso della forza", dopo le testimonianze sull’impiego di proiettili di gomma.
Tra i fermati anche per il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, con cui si sarebbero interrotti i contatti dopo l’abbordaggio della Kasr Sadabat, a oltre cento miglia nautiche da Gaza. I parlamentari M5S Alessandra Maiorino e Francesco Silvestri accusano Israele di aver "prelevato" il deputato in acque internazionali e chiedono un intervento delle autorità italiane "con la massima fermezza".
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Israele da par suo deinicse la Flotilla "una provocazione fine a se stessa", ribadendo che il blocco navale imposto su Gaza dal 2007 serve a impedire il riarmo di Hamas. Anche gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro quattro persone legate agli organizzatori della missione, descritta dal Tesoro americano come una "flottiglia filo-Hamas". Gli attivisti respingono le accuse e sostengono il carattere esclusivamente civile e umanitario dell’iniziativa.