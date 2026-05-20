Maldive, "ammazzati dall'effetto-Venturi": cosa ha ucciso i sub

Spunta una nuova ipotesi sulla tragedia della Maldive. I cinque sub italiani non avrebbero perso la vita a causa della loro imprudenza ma per un fenomeno idrodinamico - il cosiddetto effetto Venturi - che li avrebbe trascinati dentro la grotta, nella quale, dunque, non sarebbero entrati volontariamente.

L'ha detto all'Adnkronos il presidente della Società Italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini: "Ci penso da ieri, dopo aver saputo delle condizioni del sopralluogo dei subacquei della Dan Europe -dice Bolognini-: hanno prima mandato un Rov (remotely operated vehicle, ndr) all'ingresso delle grotte. Non sono riusciti a farlo entrare per le fortissime correnti e hanno dovuto andare di persona loro. Da qui l'ipotesi, che oggi si è fatta più concreta quando mi hanno mandato lo schema del sito con le tre camere, un'entrata e un'uscita. Si forma un formidabile effetto Venturi".