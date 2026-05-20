Maldive, "corde spezzate": sub morti, adesso tutto torna?

Se gli italiani le avessero seguite, si sarebbero persi.La grotta presenta una prima camera abbastanza semplice e illuminata, ma dopo un passaggio stretto diventa completamente buia. Nella seconda grande cavità ci sono diversi anfratti e strade senza uscita.

È proprio in uno di questi vicoli ciechi che è stato trovato tutto il gruppo. Secondo Cristian Pellegrini di Dan Europe, la cavità "non era sagolata correttamente" ma presentava solo "pezzi di filo caotici, interrotti", probabilmente agganciati da chi aveva esplorato la grotta in passato. Questo disordine delle corde potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella perdita di orientamento dei cinque sub.I finlandesi hanno invece srotolato il proprio filo d’Arianna dall’ingresso, lo hanno fissato correttamente e lo hanno utilizzato sia per muoversi in sicurezza sia per estrarre i corpi uno a uno. Hanno seguito la loro sagola guida fino all’uscita, consegnando le salme alla marina maldiviana a varie profondità.L’operazione ha confermato quanto sia fondamentale avere una corda continua e ben fissata in immersioni in grotta, mentre la presenza di corde spezzate e caotiche rappresenta un pericolo mortale.