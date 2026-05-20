Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Maldive, "corde spezzate": sub morti, adesso tutto torna?

mercoledì 20 maggio 2026
Maldive, "corde spezzate": sub morti, adesso tutto torna?

1' di lettura

Il punto centrale emerso dal recupero dei corpi dei cinque sub italiani riguarda lo stato delle corde nella grotta di Alimathà.I sub finlandesi di Dan Europe, scesi ieri mattina, hanno subito notato "pezzi di sagole caotici e disconnessi". Non si trattava del filo d’Arianna usato dai cinque italiani, ma di frammenti di corde lasciati da precedenti immersioni. Queste sagole erano spezzate, interrotte e agganciate in modo casuale: "Non portavano da nessuna parte".

Se gli italiani le avessero seguite, si sarebbero persi.La grotta presenta una prima camera abbastanza semplice e illuminata, ma dopo un passaggio stretto diventa completamente buia. Nella seconda grande cavità ci sono diversi anfratti e strade senza uscita.

Maldive, strage dei sub: recuperate le bodycam, una morte atroce

Strage alle Maldive, dove proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani morti durante un'i...

È proprio in uno di questi vicoli ciechi che è stato trovato tutto il gruppo. Secondo Cristian Pellegrini di Dan Europe, la cavità "non era sagolata correttamente" ma presentava solo "pezzi di filo caotici, interrotti", probabilmente agganciati da chi aveva esplorato la grotta in passato. Questo disordine delle corde potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella perdita di orientamento dei cinque sub.I finlandesi hanno invece srotolato il proprio filo d’Arianna dall’ingresso, lo hanno fissato correttamente e lo hanno utilizzato sia per muoversi in sicurezza sia per estrarre i corpi uno a uno. Hanno seguito la loro sagola guida fino all’uscita, consegnando le salme alla marina maldiviana a varie profondità.L’operazione ha confermato quanto sia fondamentale avere una corda continua e ben fissata in immersioni in grotta, mentre la presenza di corde spezzate e caotiche rappresenta un pericolo mortale.

Maldive, ecco com'è morto il sub soccorritore: risvolti sconvolgenti

Le operazioni di recupero non potevano essere più internazionali di così: per riportare a terra i corpi de...
tag
maldive
corde

Maldive, recuperati i corpi dei sub italiani nella grotta di Alimathà

Il cadavere Maldive, la scoperta-choc sulla prof morta: "Indossava una tuta corta"

La tragedia dei 5 italiani Maldive, ecco com'è morto il sub soccorritore: risvolti sconvolgenti

ti potrebbero interessare

Secondo voi Netanyahu dovrebbe sbarazzarsi di Ben Gvir?

Secondo voi Netanyahu dovrebbe sbarazzarsi di Ben Gvir?

Donald Trump, choc alla Casa Bianca: "Dovrò sbarazzarmi di Melania"

Donald Trump, choc alla Casa Bianca: "Dovrò sbarazzarmi di Melania"

Redazione
Flotilla, le ultime parole di Carotenuto: "Rapimento di massa", poi il grillino sparisce

Flotilla, le ultime parole di Carotenuto: "Rapimento di massa", poi il grillino sparisce

Roberto Tortora
Zapatero, viene giù un altro mito della sinistra nostrana (e amico dei dittatori)

Zapatero, viene giù un altro mito della sinistra nostrana (e amico dei dittatori)

Dario Mazzocchi