Flotilla di terra nei guai in Libia: mistero sulla sorte di due italiani

"Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autorità di Haftar. Il gruppo, con un'auto e un'ambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati", fa sapere all'ANSA la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia. Sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina.

Intanto in una nota la Flotilla spiega qual è lo scopo di questo percorso che abbandona le barche per "abbracciare" la traversata a piedi verso Gaza: "Il Global Sumud Land Convoy (GSLC) sta avanzando verso Sirte mentre i negoziati con le autorità della Libia orientale per un passaggio sicuro sono in stallo. Le ripetute richieste di un incontro per stabilire le modalità di ricezione e consegna degli aiuti umanitari, insieme agli specialisti a bordo, non hanno ricevuto alcuna risposta pratica. Il genocidio e il blocco di Gaza continuano e il popolo palestinese non può aspettare le assurdità burocratiche per ricevere soccorso e aiuto", si legge in una nota diffusa da Global Sumud Italia.

"Con a bordo 7 ambulanze, 10 camion umanitari e oltre 200 partecipanti - si legge ancora -, tra cui esperti di medicina, ingegneria, logistica e diritto umanitario, il convoglio sta procedendo pacificamente verso Sirte per completare il coordinamento necessario a proseguire la missione e lavorare a fianco della leadership palestinese nelle prime fasi di ricostruzione del sistema sanitario e delle infrastrutture civili di Gaza. Ogni articolo a bordo è accuratamente documentato. Ogni partecipante è impegnato in azioni civili e non violente. Ogni passo è compiuto nel rispetto del diritto internazionale. Questo convoglio non si muove in modo isolato. Segue l'intercettazione illegale di 50 navi della Global Sumud Flotilla e la detenzione brutale e illegale di 328 partecipanti, a 250 miglia nautiche dalla costa di Gaza".

