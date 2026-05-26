Venezia, l'harakiri del Pd alla bengalese: perché la città si è ribellata ai dem

Morti a Venezia. I leader del campo largo erano venuti tutti nella città della Biennale e del Teatro La Fenice, quello che ha boicottato la nomina a direttore d’orchestra della bacchetta di destra, Beatrice Venezi. Erano certi di imbarcare voti facili. Si sono ritrovati in braghe di tela perché la corazzata della sinistra si è rivelata una zattera, che invece di co sensi ha imbarcato acqua che ha finito per bagnare la loro spocchia, tanto che non sono riusciti a mascherare la delusione. Il sogno è terminato appena è iniziato lo spoglio e si è capito che il dubbio non era se il centrodestra sarebbe riuscito a restare in sella, ma se avrebbe vinto subito o sarebbe stato invece necessario il ballottaggio. Buona la prima: 52% a 38% per il candidato civico d’area, Simone Venturini, sul consumato mestierante dem, Andrea Martella. E chissà quando si faranno rivedere da queste parti, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e l’accoppiata Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli... Erano sicuri di vincere, a sinistra. Al referendum di due mesi fa nel capoluogo veneto il no alla riforma della giustizia aveva prevalso con dieci punti di vantaggio. L’autunno scorso le forze progressiste erano perfino riuscite a superare quelle del centrodestra, che pure aveva vinto la Regione con oltre trenta punti di distacco. Il gioco sembrava fatto dunque...

A riportare i compagni coni piedi per terra anche in Laguna è stato appunto Venturini, trentotto anni ma assessore da undici e in consiglio comunale da sedici, pupillo del sindaco uscente. Uno sconosciuto, fuori dalla Provincia, ma uno straordinario campione del territorio, re delle preferenze già alle prime elezioni vincenti di Luigi Brugnaro, che gli ha affidato un assessorato pesantissimo, che spaziava dalle politiche sociali al lavoro, dallo sviluppo economico al turismo, dalla casa alle strutture sanitarie. Di fatto, era già una sorta di sindaco. I veneziani lo sapevano benissimo e la sua netta vittoria al primo turno è una promozione per undici anni di buon governo. Il peccato della sinistra è stato sottovalutarlo e scegliere per sfidarlo un uomo d’apparato, responsabile del Pd in Veneto e in Parlamento da venticinque anni. La sconfitta è soprattutto dei dem, che lo hanno imposto all’alleanza per appuntarsi una coccarda al petto, anche se il partito è l’unico del campo largo che non esce con le ossa rotte dalle urne. M5S è stato polverizzato; non è riuscito ad arrivare al 3%. Renzi si è presentato in una coalizione di moderati che includeva quattro forze ma è rimasta largamente sotto il 2%. Avs ha quasi dimezzato il consenso di cui viene accreditata a livello nazionale nei sondaggi. Venturini ha preso solo con la sua lista, che ha abbondantemente superato il 30%, all’incirca lo stesso numero di voti dei partiti del campo largo messi insieme.