Joe Biden, così l'ha umiliato la moglie Jill: "Sì, hai fatto un casino"

"Ho fatto un casino?", "Sì". L'ex first lady americana Jill Biden rivela la conversazione avuta con il marito, l'ex presidente democratico americano Joe Biden, subito dopo il disastroso confronto televisivo con lo sfidante Donald Trump nell'estate del 2024. "Temevo che Joe stesse avendo un ictus", ammette Jill confessando di essere stata "spaventata a morte" nel vedere il marito durante il dibattito con l'attuale capo della Casa Bianca. Una performance che messo fine alla carriera politica dell'ex presidente e, secondo molti osservatori, ha favorito il tycoon alle elezioni del 2024. "Ero spaventata perché non avevo mai visto Joe in quel modo, né prima né dopo. Mai", ha rivelato Jill Biden ai microfoni di Cbs.

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"Non so cosa sia successo. Mentre lo guardavo ho pensato: sta avendo un ictus. E mi sono spaventata a morte", ha raccontato. La rivelazione torna ad alimentare le polemiche sulla Casa Bianca e sul possibile insabbiamento delle condizioni di salute reali dell'ex presidente. Nelle settimane successive al disastroso dibattito, lo staff dell'ex presidente lo ha difeso a spada tratta, spiegando che la sua performance deludente era dovuta a un brutto raffreddore. Anche Jill Biden lo difese senza esitazione. Poco dopo il dibattito l'ex First Lady infatti disse pubblicamente: "Joe hai fatto un buon lavoro. Hai risposto a tutte le domande".

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Dietro le quinte però l'analisi era stata decisamente diversa e ben più brutale. In View From The East Wing, il suo libro di memorie in uscita il 2 giugno, l'ex First Lady ha raccontato che appena sceso dal palco del dibattito Joe le aveva chiesto: "Ho fatto un casino?". "Si lo hai fatto", gli aveva sussurrato la moglie. Per l'ex First lady il libro è un'occasione per rispondere alle critiche bipartisan che le sono piovute addosso e alle accuse di essere la "mano occulta" che stava insabbiando il calo fisico e cognitivo del marito per restare al potere.

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