Libano, Israele annuncia l'attacco a Beirut: escalation incontrollata

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di colpire quelli che hanno definito obiettivi terroristici di Hezbollah nel quartiere di Dahiyeh a Beirut. Secondo una dichiarazione congiunta dei loro uffici, l'ordine è stato impartito in risposta a quelle che hanno definito ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah e attacchi contro città e civili israeliani. Si tratta dunque di una ulteriore escalation dopo che nelle scorse ore le truppe israeliane si erano spinte così a fondo sul territorio libanese tanto da occupare l'iconica fortezza di Beaufort, contesa da 900 anni.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato che il Libano sta subendo una "brutale aggressione israeliana" e ha rinnovato il suo appello per il rafforzamento delle istituzioni statali in un post su Instagram in occasione dell'anniversario dell'assassinio dell'ex primo ministro Rashid Karami. Ha aggiunto che il Libano continuerà a lavorare "per porre fine alle sofferenze" del suo popolo, in particolare degli abitanti del sud.

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