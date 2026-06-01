Libano, Israele annuncia l'attacco a Beirut: escalation incontrollata

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di colpire quelli che hanno definito obiettivi terroristici di Hezbollah nel quartiere di Dahiyeh a Beirut. Secondo una dichiarazione congiunta dei loro uffici, l'ordine è stato impartito in risposta a quelle che hanno definito ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah e attacchi contro città e civili israeliani.
Si tratta dunque di una ulteriore escalation dopo che nelle scorse ore le truppe israeliane si erano spinte così a fondo sul territorio libanese tanto da occupare l'iconica fortezza di Beaufort, contesa da 900 anni.
Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato che il Libano sta subendo una "brutale aggressione israeliana" e ha rinnovato il suo appello per il rafforzamento delle istituzioni statali in un post su Instagram in occasione dell'anniversario dell'assassinio dell'ex primo ministro Rashid Karami. Ha aggiunto che il Libano continuerà a lavorare "per porre fine alle sofferenze" del suo popolo, in particolare degli abitanti del sud.
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Intanto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi in sessione di emergenza sul Libano, su richiesta della Francia. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto la conquista di Beaufort come una "svolta fondamentale" e ha espresso il desiderio di "approfondire ed estendere" il controllo di Israele "sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah".
Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha parlato sia con il presidente libanese che con il primo ministro israeliano in merito ai negoziati diplomatici tra Israele e Libano, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense. Lo riporta The Times of Israel. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah cessi tutti gli attacchi contro Israele e, in cambio, Israele si astenga dall'intensificare le ostilità a Beirut, ha affermato il funzionario. Il funzionario statunitense aggiunge che Aoun ha cercato di portare avanti questa proposta, ma il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri ha posto l'onere su Israele di smettere di "sparare per primo".