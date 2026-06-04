Germania, terremoto rossonero: la clamorosa alleanza tra Afd ed estrema sinistra

Dopo non essere riuscito a entrare nel Bundestag alle elezioni politiche del 2025, il BSW (Buendnis Sahra Wagenknecht) stava rischiando di sparire. Ecco, dunque, che, puntuale, è arrivata la mossa della sua leader Sahra Wagenknecht. In vista delle elezioni a Est, in Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania, Sahra, in passato a capo della Linke, ha "ordinato" ai propri attivisti di negare qualsiasi sostegno alla Cdu e alla Spd, aprendo clamorosamente a un'alleanza con l'Afd.

"Chi vota BSW abbatte il cordone sanitario", ha detto chiaramente Wagenknecht alla Bild. E cioè, abbatte il muro che i partiti tradizionali hanno alzato contro l'Afd. È la "teoria del ferro di cavallo", secondo cui l'estrema sinistra e l'estrema destra si assomigliano e, in questo caso, si alleano.