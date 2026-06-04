Va a dormire e si sveglia paralizzata: la risposta choc dei medici

Era andata a dormire e si è svegliata paralizzata dalla vita in giù. È l'assurda storia di Katie Martin, giovane tatuatrice americana che è stata colpita, improvvisamente, da una rara infezione al midollo spinale. La ragazza è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Omaha, in Nebraska all'inizio di marzo, in seguito a "un dolore piuttosto improvviso e intenso che ha rivelato un'infezione ossea". È stato necessario l'intervento chirurgico per la rimozione di due dischi e mezzo. Katie ha riferito al canale KETV che i medici "non sono ancora del tutto sicuri di come si sia manifestata" l'infezione spinale, apparsa da un giorno all'altro.

Su Instagram, la tatuatrice aveva rivelato la sua paralisi il 3 marzo: "Ciao a tutti! Grazie per aver visitato il mio sito e per continuare a supportare la mia arte; purtroppo, devo chiudere temporaneamente a causa di un problema medico inaspettato che al momento mi ha paralizzata dalla clavicola in giù", ha scritto all'epoca. "Prevedo una pronta e completa guarigione e tornerò presto a creare e condividere la mia arte qui", ha continuato, promettendo di "tornare presto". Quando in seguito le è stata diagnosticata un'infezione al midollo spinale, ha comunicato ai suoi follower di essere "ricoverata in terapia intensiva e che i medici stanno lavorando con impegno per farmi guarire. So che la riabilitazione sarà lunga e farò del mio meglio per tenervi aggiornati su questo nuovo percorso di vita".