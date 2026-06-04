Va a dormire e si sveglia paralizzata: la risposta choc dei medici

Era andata a dormire e si è svegliata paralizzata dalla vita in giù. È l'assurda storia di Katie Martin, giovane tatuatrice americana che è stata colpita, improvvisamente, da una rara infezione al midollo spinale. La ragazza è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Omaha, in Nebraska all'inizio di marzo, in seguito a "un dolore piuttosto improvviso e intenso che ha rivelato un'infezione ossea". È stato necessario l'intervento chirurgico per la rimozione di due dischi e mezzo. Katie ha riferito al canale KETV che i medici "non sono ancora del tutto sicuri di come si sia manifestata" l'infezione spinale, apparsa da un giorno all'altro.
Su Instagram, la tatuatrice aveva rivelato la sua paralisi il 3 marzo: "Ciao a tutti! Grazie per aver visitato il mio sito e per continuare a supportare la mia arte; purtroppo, devo chiudere temporaneamente a causa di un problema medico inaspettato che al momento mi ha paralizzata dalla clavicola in giù", ha scritto all'epoca. "Prevedo una pronta e completa guarigione e tornerò presto a creare e condividere la mia arte qui", ha continuato, promettendo di "tornare presto". Quando in seguito le è stata diagnosticata un'infezione al midollo spinale, ha comunicato ai suoi follower di essere "ricoverata in terapia intensiva e che i medici stanno lavorando con impegno per farmi guarire. So che la riabilitazione sarà lunga e farò del mio meglio per tenervi aggiornati su questo nuovo percorso di vita".
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Nonostante tutto, la ragazza non ha perso la speranza: Sono "davvero molto ottimista e penso che tutto questo abbia uno scopo divino nella mia vita e che ci sia una ragione". "Sono di ottimo umore e sono estremamente motivata e determinata a rimettere in sesto il mio corpo", ha scritto dopo essere stata dimessa dall'ospedale.
Katie è molto amata all'interno della sua comunità e i suoi lavori da tatuatrice sono pericolarmene apprezzati, tanto che molte attività commerciali locali hanno organizzato una raccolta fondi per lei. Un bar ha pubblicato sui social media un annuncio in cui offriva shot nei suoi quattro locali di Omaha, devolvendo il ricavato alle spese per la convalescenza di Martin a maggio. Altre attività commerciali hanno invece organizzato una raccolta fondi domenica, con decorazioni ispirate alle opere di Martin, musica dal vivo e cibo. Alla fine della giornata di domenica, le attività commerciali avevano raccolto oltre 6mila dollari per la convalescenza di Martin.
"Non potrei immaginare di fare tutto questo senza la mia famiglia, la mia comunità", ha dichiarato Katie. "Il sostegno ricevuto mi ha permesso di andare avanti e di rimanere in vita. Grazie al supporto della comunità", ha continuato. "Mi sento bene, sapete, apprezzo ogni piccolo passo avanti. Ora riesco a muovere le dita dei piedi. Ho appena iniziato a muovere le dita dei piedi, il che è un traguardo straordinario a questo punto. Riesco a muovere un po' le ginocchia. Quindi il mio obiettivo è tornare a camminare, superare tutto questo e capire perché è successo".