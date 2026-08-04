Pedro Sanchez "desnudo" in spiaggia scatena il caos: ecco cosa rischia ora il premier

L’estate socialista spagnola non potrebbe essere meglio rappresentata da due fotografie scattate nello stesso esatto momento in due distinte spiagge: quella di Trampolin a Ceuta, in cui centinaia di migranti subsahariani che si sono rifiutati di lasciare «volontariamente» l’enclave giacciono inerti sotto gli ombrelloni guardati a vista dall’esercito spagnolo: e quella degli scogli privati della Residenza Reale di La Mareta dove il premier Pedro Sanchez si gode insieme alla famiglia un momento di relax. Nonostante 60mila persone abbiano invaso il territorio nazionale dal Marocco, nonostante almeno 72 di loro abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungerlo, nonostante qualche migliaio si trovi ancora a Ceuta e si rifiuti di andare via, nonostante cioè sia ancora in corso un’emergenza che Madrid cerca di negare il primo ministro spagnolo non ha infatti rinunciato alle vacanze programmate e sabato scorso, dopo aver lasciato Ceuta in pieno marasma, è volato alle Canarie a bordo di un jet Falcon dell’Aeronautica Militare spagnola dove lo attendeva un esercito di 40 guardie del corpo.

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Avrebbe semplicemente potuto modificare i suoi piani, aspettare un po’ che tanto il Falcon e La Mareta lo avrebbero certamente aspettato, ma non lo ha fatto guadagnandosi le critiche anche di qualcuno del suo stesso partito. Di quella fronda cioè chiamata ReActiva Psoe che già da tempo chiede che Pedrito faccia un passo indietro per via degli scandali e delle numerose vicende giudiziarie che coinvolgono la sua famiglia, il governo e il partito stesso. I dissidenti, così vengono descritti dalla stampa spagnola, parlano di «tragedia umana con vite perdute» e si lamentano del fatto che il Psoe «abbia scelto il silenzio quando è necessaria una spiegazione».

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