¡Hasta luego!, arrivederci da Pedro Sánchez. Con un post sui social, un velo di abbronzatura e l’aria di chi ha la valigia già pronta, il premier socialista spagnolo ha annunciato la sua vacanza a Lanzarote, nella residenza ufficiale di La Mareta, 2mila metri quadrati, 12 camere da letto, due piscine, accesso privato al mare e mille altre meraviglie.

Non una parola su Ceuta, la crisi umanitaria ed europea, il fallimento del modello spagnolo di accoglienza, ma la lunga colonna sonora che accompagnerà la sua pausa estiva di tre settimane. Attenzione: un’interruzione delle ferie sarebbe prevista il 12 agosto, non per questioni migratorie ma per eclissarsi assieme al sole. Pedro ha salutato i followers pubblicando su Spotify la playlist “Verano 26”. Consiglia “I feel so free” di Madonna, “Mi sento così libero”, anche libero di non occuparsi degli ultimi dalla cui parte sostiene di essere.

Tra i titoli preferiti “SS26” di Charli xcx che in un passaggio dice più o meno così: “Non credo alle cose che ho fatto.... Anche se le avessi fatte. No, non è colpa mia...Non ero lì”. Certo, lui non era lì. E non c’è neanche adesso.

Adiós, Pedro.