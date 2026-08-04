Ceuta, "Allah Akbar" e l'attacco ai poliziotti: immigrati fuori controllo

Nonostante Madrid assicuri che gli immigrati irregolari sono stati tutti rimpatriati, a Ceuta le tensioni non si fermano. Nella giornata di lunedì 3 agosto nell'enclave spagnola in Nord Africa si sono verificati nuovi scontri tra le forze dell'ordine e gruppi di migranti, dopo l'afflusso di massa di circa 60mila persone dal Marocco. Stando alle notizie diffuse dal Daily Mail, la situazione sarebbe degenerata dopo che una folla ha attraversato le strade della città scandendo "Allah Akbar" e trasportando un uomo ferito avvolto in una coperta, denunciando una presunta aggressione da parte della polizia.

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Gli agenti della Polizia nazionale spagnola sono intervenuti per disperdere i manifestanti, mentre in città resta alta la preoccupazione tra i residenti. I recenti incidenti sono l'ultimo episodio della crisi iniziata giovedì con gli attraversamenti di massa, a nuoto o lungo le spiagge, verso il territorio spagnolo. Intanto è attesa la riunione straordinaria dei ministri dell'Interno Ue convocata proprio per discutere la crisi migratoria di Ceuta.

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