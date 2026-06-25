Ucraina-Russia, Macron annuncia: "Sequestrata petroliera russa al largo della Sicilia"

"Martedì, la Marine Nationale ha sequestrato la petroliera Deliver mentre transitava al largo della Sicilia in violazione del diritto del mare. Questa nuova azione contro la flotta fantasma, condotta pochi giorni dopo un'operazione simile da parte del Regno Unito, illustra la determinazione degli europei". Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha specificato che l'imbarcazione era collegata alla flotta ombra russa, che viene utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.

Il capo dell'Eliseo ha aggiunto: "Non lasceremo che la flotta fantasma eluda le sanzioni e finanzi lo sforzo bellico russo. L'Europa è determinata. Proseguirà tutti gli sforzi necessari per aumentare il costo della guerra per la Russia e consentire l'avvento di una pace solida e duratura in Ucraina".