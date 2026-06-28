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Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

domenica 28 giugno 2026
Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

2' di lettura

Attimi di terrore nel cuore di Pechino. Un piccolo aereo da turismo si è schiantato contro la Citic Tower (nota anche come China Zun), il grattacielo più alto della capitale cinese con i suoi 528 metri e simbolo del quartiere finanziario di Guomao. L’impatto è avvenuto intorno alle 18 ora locale. Il velivolo, un Sunward SA60L Aurora della compagnia Shuangyue General Aviation, era decollato dall’aeroporto di Pinggu, a circa 50 chilometri a est della città, e si dirigeva verso il centro prima di scomparire dai radar. Le immagini diffuse sui social mostrano vetri in frantumi, detriti precipitati sulla strada e una densa colonna di fumo che si alza dalla base dell’edificio. 

Subito dopo lo schianto è scattato l’allarme antincendio e la torre è stata evacuata. Mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. Le autorità cinesi non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale né un bilancio su eventuali vittime o feriti. L’episodio risulta particolarmente inquietante perché Pechino ha uno spazio aereo tra i più controllati al mondo e solo un mese fa ha ulteriormente inasprito le restrizioni, compresi i droni.

Un piccolo aereo da turismo è riuscito comunque a raggiungere uno dei punti più sorvegliati della capitale. I video e le immagini dell’accaduto sono stati rapidamente rimossi dalle piattaforme cinesi, mentre continuano a circolare sui social internazionali. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica, capire come il velivolo sia arrivato fin lì e stabilire le cause dello schianto.

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