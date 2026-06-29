Messico, cattura e i ladri e li lega ai pali della luce: ecco le foto

Perché Batman è l'eroe che il Messico merita, ma non quello di cui ha bisogno. Anche Lagos de Moreno ha il suo Cavaliere Oscuro. Nello stato messicano si sta aggirando un giustiziere della notte che sta riportando un po' di legge nelle strade. Al momento sono almeno cinque gli uomini trovati legati - con tanto di nastro adesivo - ai pali della luce della città. E accanto a loro sono state ritrovate le moto che avrebbero rubato. Il giustiziere non è ancora stato identificato. Ma nel frattempo è già stato ribattezzato dal web "Batman", visto che opererebbe col favore delle tenebre.

Il modus operandi è sempre lo stesso. Prima cattura i "ladri". Poi li immobilizza ai pali stradali con il nastro adesivo. Ma non finisce qui. Sul viso dei ladri sono state ritrovate anche alcune scritte. Oltre che dei disegni bizzarri. Proprio come la sua controparte televisiva, viene considerato una minaccia dalle autorità messicane. Il segretario alla Sicurezza dello stato, Juan Pablo Hernández, ha chiarito che gli uomini legati ai lampioni sono considerati a tutti gli effetti delle vittime, e che la polizia sta cercando il vigilante per arrestarlo.

Il caso del giustiziere messicano è stato portato alla ribalta da un noto giornalista messicano, Luis Cárdenas, che ha pubblicato le immagini delle sue gesta sul suo profilo X battezzando il misterioso vigilante il “Batman di Lagos de Moreno”. In molti però hanno messo in discussione l'operato del cronista. Le foto, infatti, sembrano montate ad arte per alimentare il mito del giustiziere della notte ed evidenziare così "le prove dei crimini". Chi si nasconde dietro alla maschera? Un benefattore o un criminale? "O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo".