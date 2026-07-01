Nessy Guerra rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani

La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia di 3 anni perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, Tamer Hamouda, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove la donna è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console.

La notizia, anticipata sui social da Chi l'ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, è stata poi confermata da fonti che seguono la vicenda che, si fa notare, è attualmente in evoluzione e sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Poi dopo alcune ore il rilascio grazie all'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'Ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione.

L'affidamento della minore è punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. La Farnesina conferma che "il Governo italiano in queste ore sta facendo pressioni con le autorità egiziane al massimo livello per garantire la massima protezione della connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenze o minacce da parte del marito".

"La situazione di Nessy Guerra, da mesi nascosta in Egitto con la sua bimba, sta precipitando. La ragazza italiana è stata prelevata e potrebbe essere costretta presto a incontrare l'ex marito. Rischia l'arresto per l'assurda condanna per adulterio subita in Egitto. La preoccupazione per la sorte di Nessy Guerra e della bambina è tanta. Il ministro degli Esteri Tajani deve agire subito presso le autorità egiziane e spiegare in Parlamento cosa sta accadendo", è l'appello di Raffaella Paita, senatrice capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama.