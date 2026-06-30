Vladimir Putin, la clamorosa fuga del suo yacht: transponder attivo dopo 4 anni

Era da 4 anni che lo yacht Graceful, il panfilo da 100 milioni di Vladimir Putin, non mandava alcun segnale: a quanto pare era fermo nel cantiere navale di Kaliningrad per un'operazione di restyling. Ora, improvvisamente, il suo transponder è tornato attivo ed è apparso nel Mar Baltico, al largo della Danimarca, sulle mappe marittime open source. A sorprendere particolarmente, però, non è tanto il suo ritorno in mare aperto, quanto le imbarcazioni che viaggiano al suo fianco. Graceful è infatti accompagnata da un cacciatorpediniere, il celebre Severomorsk, e da un'imbarcazione d'appoggio, il Voevoda, che è in realtà una nave da guerra camuffata.

Perché lo yacht dello zar è scortato da componenti chiave dalla flotta della marina russa? Perché si sta spostando? Dove è diretto? Stando a quanto riportato dal Messaggero, la meta più plausibile, anche se da confermare, sarebbe Istanbul. Il Mar Baltico infatti non sarebbe più un luogo sicuro a causa delle tensioni tra la Russia e i Paesi della Nato. E pensare che, stando sempre al Messaggero, poco prima di lanciare l'invasione dell'Ucraina (nei primi mesi del 2022) Putin aveva deciso di spostare in fretta e furia il suo yacht dal porto di Amburgo a Kaliningrad, proprio perché considerato un luogo protetto a sufficienza dall'arsenale russo. Ma ora qualcosa è cambiato ed ecco che Graceful, dopo quattro anni, si è mossa. L'imbarcazione ha attraversato lo stretto del Fehmarnbelt tra Germania e Danimarca, generando la reazione dei paesi scandinavi, che hanno subito attivato il protocollo di sorveglianza decidendo di seguire lo yacht con le loro forze navali, osservandolo da vicino e tenendolo sempre nel mirino.