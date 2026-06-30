"Emmanuel Macron ha dei problemi", ma l'Eliseo non rivela quali: il mistero degli occhiali

Troppo sole? No, ancora una volta «un problema all’occhio». Ieri il presidente francese Emmanuel Macron è riapparso in pubblico con i celebri occhiali aviator in stile “Top Gun” che avevano attirato l’attenzione di tutto il mondo quando lo scorso gennaio lì indossò per la prima volta al Forum economico di Davos. Uscendo attorno a mezzogiorno nel cortile dell’Eliseo per accogliere il sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, in visita ufficiale in Francia, Macron aveva lo stesso modello Pacific S 01 Doublé Or, dal costo di 659 euro, del marchio francese Henry Jullien e di proprietà del gruppo italiano iVision Tech. Ma alcuni ieri pensavano che questa volta li avessi indossati per proteggersi dal sole cocente di questo giugno parigino. E invece no. «Un problema all’occhio», ha commentato l’entourage di Macron.

A gennaio l’Eliseo lasciò trapelare che il presidente era alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro, una lieve emorragia sottocongiuntivale, senza dolore né conseguenze sulla salute generale. Detta anche iposfagma, l’emorragia sottocongiuntivale consiste nella rottura di un piccolo vaso sanguigno sulla superficie dell’occhio, che può provocare una macchia rossa ben visibile e circoscritta e, in alcuni casi, una maggiore sensibilità alla luce. Lo stesso Macron aveva ironizzato sulla sua condizione, definendola un inconveniente «antiestetico ma completamente innocuo», spiegando di essere «costretto a portare gli occhiali per un po’», in attesa della completa guarigione e aggiungendo: «Dovrete farci l’abitudine».