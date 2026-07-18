Il Giappone senza imperatrice La dinastia rischia l’estinzione

La principessa Aiko, 24enne figlia dell'attuale Imperatore del Giappone Naruhito, non sarà Imperatrice. L'opinione pubblica appoggiava un cambiamento delle regole che dal 1947 disciplinano la successione al trono del Crisantemo ma, con grande disappunto, venerdì 17 luglio il Parlamento ha approvato una revisione della legge della Casa Imperiale confermando tuttavia l'esclusione delle donne dalla linea di successione al trono, che rimane maschile. L’atto introduce però modifiche che riguardano sia il ruolo degli uomini, sia quello delle donne e servono ad affrontare il progressivo ridimensionamento della famiglia imperiale, che attualmente conta solo 16 membri. Un numero troppo esiguo per non preoccupare il Paese che teme, dopo oltre duemila anni di successioni ininterrotte, l’estinzione della dinastia. Per quanto riguarda le donne della famiglia imperiale, il nuovo testo consente loro di mantenere il proprio status anche dopo il matrimonio con un cittadino comune, borghese, non di sangue blu, evitando così che siano costrette a lasciare parenti e istituzione. Così è avvenuto finora. Chi lascia, lascia per sempre.

AL BIVIO In questo la principessa Aiko sarà più libera di scegliere per se stessa un marito seguendo il palpito del cuore piuttosto che le regole di corte, senza ritrovarsi allo stesso bivio di sua cugina Mako. Lei è l’ultima principessa ad aver fatto questo passo indietro. Mako è la figlia maggiore del principe Fumihito e nel 2021, ha rinunciato a titolo e appannaggi reali per sposare il fidanzato conosciuto sui banchi dell’università, Kei Komuro. Detto, fatto. E, subito dopo, il trasloco in America. Per lei quel matrimonio sarebbe stato un addio alla casa, alla famiglia d’origine, una scelta difficile e consapevole. La stessa sorte è toccata ad altre principesse prima di lei. Nel 2005 la zia paterna di Mako, la principessa Sayako, è stata la prima figlia di un Imperatore, Akihito, a fare questo passo indietro per convolare a nozze con Yoshiki Kudora, architetto d’interni. Per prepararsi alla nuova vita si racconta che la principessa abbia preso lezioni di guida e frequentato supermercati per imparare a fare la famosa lista della spesa. Le regole di vita a palazzo per una principessa possono essere più dure e fuori dal tempo della vita reale. Difficile da credere. Eppure in Giappone la geisha vinceva sulla donna. Fino a oggi. L’altra novità importante della riforma approvata dal Parlamento amplia la linea di successione al trono includendo i discendenti della dinastia appartenenti ai rami cadetti, esclusi con la riforma del 1947 dopo la guerra, permettendo loro il rientro nell’asse ereditario. Ne faranno parte i discendenti maschi in linea paterna, provenienti da 11 rami collaterali, che dovranno avere almeno 15 anni, essere celibi e senza figli. Pur non potendo accedere direttamente al trono, i futuri discendenti maschi rientreranno nella linea di successione.

LA DISCENDENZA Questa misura presentata dal Parlamento mira a garantire la stabilità della dinastia guidata dal 2019 dall’Imperatore Naruhito e che oggi si trova con soli tre eredi possibili. Esclusa l’unica figlia, Aiko, il primo della lista dopo Naruhito è il fratello più piccolo, il principe Fumihito, 60 anni. Secondo è il figlio di quest’ultimo, il principe Hisahito di 19 e terzo è lo zio di Naruhito, il principe Masahito, di 90. Soddisfatta la premier Takaichi, che premeva per lasciare sul trono del crisantemo una discendenza al maschile, meno l’opinione pubblica che nei sondaggi diffusi tra i mesi di maggio e giugno appoggiava all’83% una donna alla guida della più antica monarchia al mondo, quella del Sol Levante.