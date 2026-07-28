Chi l'ha Visto? Raffaella Griggi nuova conduttrice: chi è l'erede di Federica Sciarelli

Sarà Raffaella Griggi a prendere il posto di Federica Sciarelli. La storica inviata di Chi l'ha Visto? condurrà il programma di Rai 3, dopo che Sciarelli ha lasciato la trasmissione da lei guidata per 22 anni. La decisione è stata ufficializzata martedì 28 luglio. A quanto si apprende, nella nuova stagione del programma, ci saranno degli spazi di conduzione in studio anche per gli altri inviati storici del programma: Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti.

Genovese, classe 1973, Griggi è giornalista professionista dal 2020. Con un passato da pallavolista (ha giocato anche in serie B), appassionata di sci e grande tifosa della Sampdoria, la giornalista ha iniziato il suo percorso nella carta stampata, tra sport e cronaca, lavorando per anni nell'edizione ligure di Repubblica. Parallelamente collabora con diverse emittenti televisive private, come Primocanale e Telenord, affinando un profilo da cronista versatile. Poi nel 2001 la copertura del G8 di Genova. Da lì, la svolta verso le reti nazionali: prima Sky Tg24 nel 2008, poi il 2010 al TgLa7 di Enrico Mentana, poi una parentesi a Mediaset e dal 2011 La vita in diretta e poi UnoMattina su Rai1.