Nazionale, Chiellini dice no: "Felice del ruolo alla Juve"

"Ci tenevo a precisare, dopo le notizie dei media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro". Così Giorgio Chiellini , Chief Club Affairs Officer della Juventus, entrando nella sede della Figc per il consiglio federale odierno.

Definito invece il nome del nuovo allenatore della Nazionale che sarà Roberto Mancini. L'ex ct dell'Arabia Saudita è stato fin dall'inizio il candidato forte di Giovanni Malagò. A differenza di Pirlo, il Mancio può contare su curriculum di tutto rispetto. Gli scudetti con l'Inter e il Manchester City e, soprattutto, quegli Europei del 2021 conquistati al fianco di Gianluca Vialli. "Mancini ct scelta giusta? Se mi dite che è un allenatore bravo per la nazionale, dico di sì". Così Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori al termine del Consiglio federale sulla scelta di Roberto Mancini come nuovo ct azzurro. Il consiglio federale della Figc è da poco terminato. A breve è attesa la conferenza stampa del presidente Giovanni Malagò che dovrebbe comunicare novità.