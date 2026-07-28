Francia, l'orrore di Orange: trovati resti di 5 neonati in casa di una coppia

Orrore in Francia, dove la polizia ha rivenuto i resti di cinque neonati nell'abitazione di una coppia a Orange nei pressi di Avignone nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori - scrive il giornale locale La Provence citando una fonte vicina all'inchiesta - hanno scoperto i corpi in scatole di cartone. Nella giornata di lunedì 27 luglio la donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe nata nel 1994.
Milano, entra nel suo palazzo e la violenta: arrestato giovane egizianoEnnesimo caso di aggressione sessuale nel nostro paese. Un egiziano di 24 anni è stato sottoposto a fermo dalla p...
La coppia, descritta come incensurata, ha già due figli di otto e dodici anni. L'uomo lavora mentre la moglie è casalinga. Il marito - secondo quanto riportato - era assente quando la donna si è recata in ospedale per dolori addominali e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole in casa dopo una discussione sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. Il marito ha quindi portato la borsa all'ospedale, che ha denunciato l'accaduto alle autorità ai sensi dell'articolo 40. La polizia giudiziaria di Avignone è stata informata e ha perquisito l'abitazione della coppia. Qui - riporta il quotidiano francese - gli inquirenti hanno rinvenuto quelli che sembravano essere feti in sacchetti di plastica riposti all'interno di scatole.