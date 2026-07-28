Francia, l'orrore di Orange: trovati resti di 5 neonati in casa di una coppia

La coppia, descritta come incensurata, ha già due figli di otto e dodici anni. L'uomo lavora mentre la moglie è casalinga. Il marito - secondo quanto riportato - era assente quando la donna si è recata in ospedale per dolori addominali e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole in casa dopo una discussione sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. Il marito ha quindi portato la borsa all'ospedale, che ha denunciato l'accaduto alle autorità ai sensi dell'articolo 40. La polizia giudiziaria di Avignone è stata informata e ha perquisito l'abitazione della coppia. Qui - riporta il quotidiano francese - gli inquirenti hanno rinvenuto quelli che sembravano essere feti in sacchetti di plastica riposti all'interno di scatole.