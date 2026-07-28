Italia, Malagò: "Una terza figura, presto il nome". Non solo Mancini e Ranieri

"Perché ho scelto Mancini rispetto a Conte? Conte è un allenatore che ha una storia che parla da sola. Ho un buonissimo rapporto con lui, ma qui qualcuno continua a ragionare in modo diverso rispetto alla realtà di oggi, che non è la realtà di ieri. Oggi c'è un allenatore e un presidente del Club Italia, il motivo per cui si sono separate le strade con Maldini e Leonardo è proprio questo. L'idea è sempre stata Mancini e Ranieri". Ha detto ancora Malagò, in merito alle posizioni di Conte e Chiellini.

"Conto entro la fine della settimana di dare il nome di una terza figura . Non iniziate a sparare nomi. Si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali, il ruolo che era Gigi Riva e Gigi Buffon . Chiamiamola una supervisione del coordinamento delle nazionali giovanili, attualmente coordinate da Viscidi, che rimane con noi". Ad annunciarlo - al termine della conferenza stampa durante la quale è stato ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale e l'arrivo di Claudio Ranieri come direttore tecnico (il ruolo lasciato vacante da Paolo Maldini) - è stato Giovanni Malagò .

"Roberto Mancini è il ct della nazionale. Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct ...

"Conte - ha proseguito - poteva essere sicuramente un candidato per l'allenatore, Zola può essere sicuramente un nome che rientra nella scelta del terzo soggetto. Chiellini? Uno degli argomenti sul quale sono stato chiarissimo parlando con Paolo e Leo è che per rispetto di società che mi hanno candidato e sostenuto non vado a prendere delle persone che lavorano in società di Serie A. Su questo presupposto potevano esserci altri allenatori o direttori tecnici, nomi anche pesanti che però non ho mai preso in considerazione".

Queste invece le parole del presidente della Figc in merito alle dimissioni dell'ex capitano rossonero: "Non posso che ringraziare Maldini e Leonardo, ho passato più tempo in videoconferenza con loro che con chiunque altro negli ultimi 15 giorni. Sono stati dei signori, sono stati schietti e onesti su quella che era una loro presa di posizione. Anche da parte mia la mia posizione è stata altrettanto schietta".