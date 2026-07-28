Covid, Domenico Arcuri: "Verifiche sulle macherine? Non spettavano a noi"

"Rispetto alla vicenda della JC Electronics penso che sia mio dovere comunicarvi che ho incardinato presso il tribunale di Roma un'azione civile tesa al risarcimento danni". Lo dice l'ex commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri in audizione alla commissione Covid. La legge prevedeva che si potessero utilizzare anche mascherine non CE", ha aggiunto. "Se non avessimo anticipato i soldi le mascherine non sarebbero mai arrivate - ha proseguito -. Questi pagamenti non erano solo previsti ma necessari nella guerra commerciale che si viveva in quel momento. Non era la struttura commissariale a dover valutare i tipi di certificazioni e nulla fu segnalato alla struttura commissariale".

"Il prefetto Ciciliano non ha mai detto che le mascherine inidonee sono finite nelle corsie degli ospedali o al personale sanitario - ha specificato Arcuri -, non ha mai parlato di dispositivi farlocchi e non ha mai detto che era compito della struttura commissariale fare verifiche sulle mascherine e quindi segnalare eventuali anormalità all'autorità giudiziaria, non ha mai detto che alcune mascherine furono inidonee al contrario ha detto che furono tutte approvate e ha specificato che i pagamenti anticipati erano previsti dalla norma. Del resto la distinzione tra fatto e finzione e la distinzione tra vero e falso non esistono più".