Marco Palestra, l'esordio col Chelsea è un caso: "Cosa è successo? Sta bene?"

L'esordio con il Chelsea doveva essere una festa. Invece, per Marco Palestra, i primi 90 minuti in maglia Blues sono bastati per finire al centro delle critiche dei tifosi. Non tanto per la prestazione, quanto per un gesto di stizza che ha fatto rapidamente il giro dei social e acceso il dibattito in Inghilterra.

Il 21enne, arrivato dall'Atalanta per una cifra vicina ai 55 milioni di euro e fortemente voluto da Xabi Alonso, ha debuttato nell'amichevole vinta 6-4 contro i Western Sydney Wanderers. Entrato nella ripresa sulla fascia destra, ha avuto poco più di mezz'ora per iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni. Ma è soprattutto l'ultima parte della partita a essere diventata virale.

In particolare in una azione sul punteggio di 4-4: Cole Palmer ha lanciato per João Pedro verso la porta. Palestra ha accompagnato l'azione sulla destra, completamente libero, e ha chiesto il pallone con insistenza. Il brasiliano, però, ha tirato dritto, saltato il portiere e firmato il gol del vantaggio. In quel momento il difensore italiano ha allargato vistosamente le braccia, protestando, e si è lasciato andare a una reazione che non passa inosservata. Pochi secondi che sono bastati per scatenare il popolo del web. C'è chi ha interpretato quel gesto come un segnale di nervosismo e chi è arrivato addirittura a etichettarlo come un acquisto sbagliato dopo appena un’amichevole.

What happened to Palestra ? Are you okay ? pic.twitter.com/zwYKc8fRrV — Kuba (@Kuba9tCFC) July 28, 2026

Alcuni commenti sono stati impietosi, con chi ha messo già in dubbio il suo futuro a Stamford Bridge e ha ipotizzato persino un prestito prima ancora dell'inizio della stagione. Ma il fronte opposto ha invitato alla calma. Diversi tifosi hanno fatto notare che il video circolato online mostra solo alcuni episodi e non racconta una prova comunque incoraggiante. In particolare viene sottolineata una bella giocata sulla corsia destra, dove Palestra supera il diretto avversario con personalità dopo uno scambio con Estêvão, dimostrando qualità tecniche e coraggio.

Insomma, il primo impatto con il calcio inglese è stato molto più rumoroso del previsto. Tra giudizi affrettati e difese d'ufficio, Palestra ha già scoperto quanto ogni dettaglio venga amplificato quando indossi la maglia del Chelsea. E dopo appena una partita, c'è già chi lo processa e chi, invece, preferisce aspettare prima di esprimere un verdetto.