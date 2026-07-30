Polonia, "tutto indica che sia un missile russo": un caso internazionale

Un missile si è schiantato questa mattina nella Polonia orientale, a circa 95 chilometri dal confine ucraino, provocando un'esplosione. Ad annunciarlo sono state le autorità polacche. "Alle 3,40 ora locale, un oggetto non identificato è stato rilevato nello spazio aereo polacco, diretto verso ovest. Un caccia F-16 è decollato per identificarlo e intercettarlo, ma l'oggetto è scomparso dai radar sei minuti dopo, prima che potesse essere formalmente identificato", si leggeva, questa mattina, in una prima comunicazione dell'esercito polacco.

Gli accertamenti sono attualmente in corso, ma il governo polacco è propenso a credere che il missile caduto in un villaggio vicino Lublino sia russo. A scriverlo è Wirtualna Polska. "Tutto indica che si tratta di un missile russo", ha dichiarato una fonte governativa alla testata giornalistica, mentre gli artificieri continuano a esaminare il sito. Anche il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, conferma che "molto probabilmente" si è trattato di un missile da crociera russo Kh-101. Il primo ministro Donald Tusk ha dichiarato: "Eravamo pronti ad abbatterlo se avesse continuato la sua traiettoria".