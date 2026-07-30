Polonia, "tutto indica che sia un missile russo": un caso internazionale

Un missile si è schiantato questa mattina nella Polonia orientale, a circa 95 chilometri dal confine ucraino, provocando un'esplosione. Ad annunciarlo sono state le autorità polacche. "Alle 3,40 ora locale, un oggetto non identificato è stato rilevato nello spazio aereo polacco, diretto verso ovest. Un caccia F-16 è decollato per identificarlo e intercettarlo, ma l'oggetto è scomparso dai radar sei minuti dopo, prima che potesse essere formalmente identificato", si leggeva, questa mattina, in una prima comunicazione dell'esercito polacco.
Gli accertamenti sono attualmente in corso, ma il governo polacco è propenso a credere che il missile caduto in un villaggio vicino Lublino sia russo. A scriverlo è Wirtualna Polska. "Tutto indica che si tratta di un missile russo", ha dichiarato una fonte governativa alla testata giornalistica, mentre gli artificieri continuano a esaminare il sito. Anche il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, conferma che "molto probabilmente" si è trattato di un missile da crociera russo Kh-101. Il primo ministro Donald Tusk ha dichiarato: "Eravamo pronti ad abbatterlo se avesse continuato la sua traiettoria".
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Secondo il Ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, "questa è l’ennesima chiara dimostrazione che il rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina è ora urgente e costituisce una garanzia per la protezione dell’intera comunità euro-atlantica". E ancora: "L'incursione missilistica russa in Polonia ci ricorda inoltre che non c’è nulla di più urgente per i nostri due paesi che contrastare il nostro comune nemico secolare, che rappresenta una minaccia diretta per entrambe le nostre nazioni. Tutte le altre divergenze devono essere messe da parte durante questa guerra brutale. La nostra priorità assoluta deve essere la nostra sicurezza comune".
Sulla questione è intervenuta anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo dell'Ue causata dagli ultimi attacchi russi contro l'Ucraina, questa volta sopra la Polonia. Il popolo polacco, caro Donald Tusk, non ha paura di nulla, e i nostri pensieri sono con voi. Per porre fine a tutto questo, stiamo aiutando l'Ucraina a vincere questa guerra in ogni modo possibile. E stiamo costruendo una solida architettura di sicurezza europea sulla terraferma, in mare e nello spazio aereo", ha scritto sui social.