La soluzione a due Stati ormai è merce scaduta

Su un’estensione di 28.500 kmq che va dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo non c’è semplicemente posto per due Stati. Lo sanno tutti. Basta guardare la carta geografica per rendersi conto che su quel territorio la convivenza sarebbe impossibile e ancora più difficile sarebbe tracciare una linea di confine condivisa. Ma siccome ormai non si riusciva a trovare un’altra formula per risolvere il conflitto fra Israele e Palestina, continuava a risuonare il mantra della vecchia risoluzione 181 delle Nazioni Unite, risalente al 1947, che peraltro indicava la necessità di uno «Stato arabo». La nazionalità palestinese fu un’invenzione della propaganda sovietica, che negli anni Settanta del secolo scorso tentava di scatenare le “lotte di liberazione dei popoli” per estendere la sfera d’influenza dell’Urss in Occidente e contro l’Occidente.