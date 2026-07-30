La soluzione a due Stati ormai è merce scaduta

Su un’estensione di 28.500 kmq che va dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo non c’è semplicemente posto per due Stati. Lo sanno tutti. Basta guardare la carta geografica per rendersi conto che su quel territorio la convivenza sarebbe impossibile e ancora più difficile sarebbe tracciare una linea di confine condivisa. Ma siccome ormai non si riusciva a trovare un’altra formula per risolvere il conflitto fra Israele e Palestina, continuava a risuonare il mantra della vecchia risoluzione 181 delle Nazioni Unite, risalente al 1947, che peraltro indicava la necessità di uno «Stato arabo». La nazionalità palestinese fu un’invenzione della propaganda sovietica, che negli anni Settanta del secolo scorso tentava di scatenare le “lotte di liberazione dei popoli” per estendere la sfera d’influenza dell’Urss in Occidente e contro l’Occidente.
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Alla Farnesina, ieri, durante la riunione dell’Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, si è provato a intraprendere una strada diversa da quella, utopica, che dal 1948 in avanti non ha mai dato risultati. Il giorno successivo alla proclamazione dello Stato di Israele, gli arabi mossero guerra al nemico sionista, incitati dal mufti nazionalsocialista di Gerusalemme. Le conseguenze di quella sconfitta pesano ancora oggi sul dialogo fra le parti. Eppure, la posizione tradizionale della diplomazia italiana, che piace tanto anche alla segreteria di Stato della Santa Sede, di per sé, non rappresenta una garanzia di successo.
A meno che si cambi prospettiva e forse un passo avanti è stato compiuto incorporando la risoluzione 2803/2025 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alle dichiarazioni d’intenti sulla necessità di porre fine al conflitto. Per chiarire, è il testo che istituisce il Board of Peace guidato dagli Stati Uniti, con il compito di coordinare la ricostruzione e supervisionare le riforme dell’Autorità Palestinese, oltre a delineare una Forza Multinazionale di Stabilizzazione, autonoma rispetto all’Onu, con compiti di protezione dei civili, monitoraggio del cessate il fuoco, sostegno alla nuova polizia palestinese e disarmo dei gruppi armati. In fondo lo afferma anche Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas, che è meglio ricostruire le mura di Gerusalemme che inventarsi una Torre di Babele destinata a generare caos prima di crollare.