Centri di rimpatrio lontani dall'Europa: espulsioni, tra poche ore la Ue al bivio

Alcune richieste del governo italiano sono pronte da tempo, altre si aggiungeranno. Nella cartella di Matteo Piantedosi non manca materiale per un confronto “approfondito” con i suoi omologhi europei. A partire, a proposito della «solidarietà europea» invocata dalla Spagna, dal ruolo delle Ong con bandiera tedesca, francese e spagnola che sbarcano sistematicamente i migranti in Italia, mai nei loro Paesi di bandiera. Se ne discuterà durante la videoconferenza dei ministri dell’Interno dei Paesi Ue convocata per domani, su iniziativa di Giorgia Meloni e della premier danese Mette Frederiksen, dopo il disastro visto a Ceuta. La scelta dei temi su cui insistere è politica e la regia, ovviamente, sta a Palazzo Chigi. Intanto il governo italiano ha pronte due proposte, preparate da mesi in un lungo percorso europeo.

La prima prevede di creare hub nei Paesi terzi, in Africa e altrove, per i migranti da rimpatriare: quelli che hanno ricevuto il decreto definitivo di espulsione e quelli che presentano nuove richieste di asilo per bloccare o ritardare il rimpatrio. Le loro richieste sarebbero esaminate in quei centri, oltre i confini dell’Unione. Il modello è quello dei centri aperti dall’Italia in Albania, ma in questo caso i fondi sarebbero europei. Sarà questo il vero ostacolo da superare per il governo di Roma, che peraltro ha già un’intesa forte con quelli di Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Grecia e Germania.