Grecia, due elicotteri antincendio si schiantano in volo: il video della tragedia

Immagini drammatiche, quelle che arrivano dalla Grecia piagata da roghi e incendi. Si tratta delle immagini di due elicotteri impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme che si schiantano in volo. I due piloti, ancora in vita dopo lo schianto, sono entrambi morti in ospedale dopo qualche ora dallo schianto. "I piloti sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il decesso", ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco, in un intervento televisivo.
L'incidente è avvenuto nei cieli di Psatha, località a ovest di Atene affacciata sul Golfo di Corinto, dove da giorni è in corso una durissima battaglia contro gli incendi. Dopo l'allarme sono immediatamente scattate le operazioni di soccorso e ricerca degli equipaggi coinvolti.
A documentare la collisione è un video circolato sui social. Nelle immagini i due elicotteri appaiono a distanza di sicurezza, poi però le traiettorie convergono improvvisamente. Uno degli elicotteri finisce per urtare dall'alto le pale dell'altro, che prende fuoco. Entrambi i velivoli precipitano. Resta da chiarire che cosa abbia provocato l'incidente.
Lo schianto arriva nel pieno dell'emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio la Grecia, alle prese con temperature elevatissime e raffiche violentissime di vento. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha definito la situazione "estremamente difficile", parlando di "condizioni meteorologiche estreme e venti" che possono toccare i 100 chilometri orari. Il premier ha inoltre sottolineato che "ci sono momenti in cui la natura e l'intensità dei fenomeni meteorologici superano ogni capacità di pianificazione e operativa umana".
Centinaia di vigili del fuoco sono schierati tra Porto Germeno e Aigialia, nel Peloponneso settentrionale. Proprio Porto Germeno, frequentata località balneare, è stata evacuata insieme ad altri centri della zona. A rendere ancora più inquietante il quadro è il sospetto dell'origine dolosa di alcuni roghi: a Cefalonia un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio.
GRÈCE — DRAME EN PLEIN VOL— ꜱᴀʜᴇʟ ʙʀᴜᴛ (@sahelbrut) August 2, 2026
Deux hélicoptères engagés dans la lutte contre un incendie de forêt sont entrés en collision avant de s’écraser près de Psatha.
Les secours ont immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage sur les lieux. https://t.co/61xVIVl201 pic.twitter.com/V3IMbZlsVn