Grecia, due elicotteri antincendio si schiantano in volo: il video della tragedia

Immagini drammatiche, quelle che arrivano dalla Grecia piagata da roghi e incendi. Si tratta delle immagini di due elicotteri impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme che si schiantano in volo. I due piloti, ancora in vita dopo lo schianto, sono entrambi morti in ospedale dopo qualche ora dallo schianto. "I piloti sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il decesso", ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco, in un intervento televisivo.

L'incidente è avvenuto nei cieli di Psatha, località a ovest di Atene affacciata sul Golfo di Corinto, dove da giorni è in corso una durissima battaglia contro gli incendi. Dopo l'allarme sono immediatamente scattate le operazioni di soccorso e ricerca degli equipaggi coinvolti.

A documentare la collisione è un video circolato sui social. Nelle immagini i due elicotteri appaiono a distanza di sicurezza, poi però le traiettorie convergono improvvisamente. Uno degli elicotteri finisce per urtare dall'alto le pale dell'altro, che prende fuoco. Entrambi i velivoli precipitano. Resta da chiarire che cosa abbia provocato l'incidente.

Lo schianto arriva nel pieno dell'emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio la Grecia, alle prese con temperature elevatissime e raffiche violentissime di vento. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha definito la situazione "estremamente difficile", parlando di "condizioni meteorologiche estreme e venti" che possono toccare i 100 chilometri orari. Il premier ha inoltre sottolineato che "ci sono momenti in cui la natura e l'intensità dei fenomeni meteorologici superano ogni capacità di pianificazione e operativa umana".

Centinaia di vigili del fuoco sono schierati tra Porto Germeno e Aigialia, nel Peloponneso settentrionale. Proprio Porto Germeno, frequentata località balneare, è stata evacuata insieme ad altri centri della zona. A rendere ancora più inquietante il quadro è il sospetto dell'origine dolosa di alcuni roghi: a Cefalonia un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio.