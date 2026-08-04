Iran, l'opposizione conta le vittime: oltre 90mila uccisi dal regime

C'è chi dà i numeri, mentre altri stanno facendo i conti, provvisori ma precisi, sullo sterminio sistematico subito dalla popolazione iraniana sin da quando il potere è passato agli ayatollah e ai pasdaran. Magari la Corte Penale Internazionale un giorno se ne occuperà. Finora, pur avendo ricevuto numerose segnalazioni, le ha nascoste tutte in un cassetto.

Per scrivere il libro nero della Repubblica islamica bisogna partire cronologicamente da lontano, dal 1979, dallo scoppio della Rivoluzione khomeinista. I fiumi di sangue che sgorgheranno da quell’evento sono ancora in piena. L’eccidio quarantennale che ne è seguito ha il suo culmine nelle stragi che si sono consumate tra il 28 dicembre 2025 e il 16 gennaio scorso. Si sta sbiadendo la memoria di quella violenza contro il popolo, nonostante le centinaia di video postati sui social fissino i momenti più crudi della tragedia, con i parenti alla ricerca dei loro cari fra le montagne di corpi ammassati nei locali dell’obitorio. Da quelle testimonianze comunque, l’opposizione iraniana all’estero, nell’anonimato per ragioni di sicurezza e per non mettere a rischio i propri connazionali in patria, ha ricostruito l’accaduto, ha raccolto elementi d’accusa e li mette a disposizione per la prima volta per avanzare alcune ipotesi di lavoro.

IL METODO D’INDAGINE

Viene in aiuto la tecnologia, se si ha il coraggio di procedere freddamente con il macabro computo. Una funzione di Google Maps consente a chiunque di misurare l’area degli edifici, come il Forensic Diagnostic and Laboratory Center di Teheran, a Kahrizak. Iniziamo da qui. La superficie del corpo di fabbrica principale (A), composto da cinque piani consta di 12.000 metri quadrati (considerando prudentemente che ne sia stato occupato soltanto un piano), a cui si affiancano un magazzino (B) di circa 1.000 mq e locali (C) con celle frigorifere di 390 mq disposti su due piani. In totale, sono 13.390 mq.

Considerando il modo in cui i pasdaran hanno trattato i corpi dei manifestanti, possiamo assumere che due cadaveri occupino circa un metro quadrato (in realtà chiusi nelle body-bag e trattati con cura occuperebbero 3,5 mq), una semplice moltiplicazione per tutta l’estensione del complesso mortuario, indica un risultato di (A) 24.000 + (B) 2.000 + (C) 1.560 = 27.560.

Tuttavia, non essendo sufficiente quello spazio per contenere al proprio interno tutte le persone uccise nella capitale nelle due settimane, sono stati utilizzati anche i marciapiedi e nelle pertinenze esterne: vi sono altri 16.000 mq scoperti (D). Se ne fossero stati sufficienti anche soltanto meno di un terzo, cioè 5.000, si dovrebbero aggiungere altri 10.000 corpi e il totale parziale risulterebbe A+B+C+D = 37.560. Se invece si ipotizza che ne sia stata utilizzata la metà, cioè 8.000 mq. si sale fino a 16.000 e il risultato sale a 43.560. E il conteggio, per difetto, comprende un solo giorno, ma le salme sono entrate e uscite da quel luogo per settimane senza sosta. Ed è impossibile allo stato attuale stabilire quante volte vada ripetuta quella cifra. Tre? sette?

A scanso di ogni verifica basata sul fact-checking, va detto che le disposizioni di legge garantirebbero in teoria la consegna del defunto ai familiari entro 72 ore per consentirne l’autopsia. In una situazione di emergenza come quella vissuta a Teheran (come anche nel resto del territorio nazionale), la norma è stata comprensibilmente disattesa, tanto che sono state necessarie alcune settimane per procedere all’identificazione dei cadaveri, in alcuni casi carbonizzati e resi irriconoscibili a un’esame autoptico generico. Così si è generato il via-vai continuo, diurno e notturno, di coloro che volevano ritrovare i propri amici e congiunti, forniti talvolta di un biglietto corrispondente a un braccialetto messo al polso della persona morta. Qualche fotografia scattata sul posto indica il 12460.