Giorgia Meloni, l'orgoglio davanti ai carabinieri: "La scelta che definisce l'eroe"

"L’ho già detto in altre occasioni: la cosa più preziosa che abbiamo è la libertà. E che la libertà non esiste se non c’è sicurezza. Non sono venuta qui a fare discorsi. Sono venuta qui a stringervi la mano, a guardarvi negli occhi e a dirvi: grazie. Grazie a nome mio, del Governo, dell’Italia e di un popolo che è molto più consapevole di quanto possa sembrare dei sacrifici che fate, del lavoro che svolgete. E di quanto quel lavoro sia estremamente prezioso": la premier Giorgia Meloni lo ha detto durante la visita alla Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”.

Accompagnata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, la presidente del Consiglio ha incontrato il personale dell’Arma che si occupa di garantire l'ordine pubblico in Val di Susa, dove lo scorso 25 luglio ci sono stati violenti scontri durante le manifestazioni dei No Tav. "Voi garantite la sicurezza" e dunque "la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha: la sua libertà. La libertà di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà per una ragazza di poter attraversare un parco senza temere di essere aggredita: la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate".