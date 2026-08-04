Giorgia Meloni, l'orgoglio davanti ai carabinieri: "La scelta che definisce l'eroe"

"L’ho già detto in altre occasioni: la cosa più preziosa che abbiamo è la libertà. E che la libertà non esiste se non c’è sicurezza. Non sono venuta qui a fare discorsi. Sono venuta qui a stringervi la mano, a guardarvi negli occhi e a dirvi: grazie. Grazie a nome mio, del Governo, dell’Italia e di un popolo che è molto più consapevole di quanto possa sembrare dei sacrifici che fate, del lavoro che svolgete. E di quanto quel lavoro sia estremamente prezioso": la premier Giorgia Meloni lo ha detto durante la visita alla Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”.
Accompagnata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, la presidente del Consiglio ha incontrato il personale dell’Arma che si occupa di garantire l'ordine pubblico in Val di Susa, dove lo scorso 25 luglio ci sono stati violenti scontri durante le manifestazioni dei No Tav. "Voi garantite la sicurezza" e dunque "la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha: la sua libertà. La libertà di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà per una ragazza di poter attraversare un parco senza temere di essere aggredita: la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate".
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A seguire un sentito ringraziamento ai militari per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati nello svolgimento del loro servizio. La premier, poi, ha incontrato anche alcuni dei carabinieri rimasti feriti negli scontri, esprimendo loro, a nome suo e dell’intero governo, la vicinanza e la gratitudine delle istituzioni. "Non c’è uno stipendio adeguato per quello che voi fate ogni giorno - ha aggiunto la presidente del Consiglio -. Non c’è per una persona che decide di rischiare la propria vita, per una persona che può ritrovarsi con parti del corpo lesionate perché c’è un cantiere con un’infrastruttura da proteggere con i suoi lavoratori. È la scelta che definisce l’eroe. È la capacità e la voglia di scegliere gli altri prima di sé stessi. E voi siete questo. E quindi io, sai, ho promesso che non avrei fatto lunghissimi discorsi, ma voglio dirvi grazie e voglio dirvi che so quanto sia difficile il vostro lavoro, che so quanto possa essere frustrante a volte, quanto possa essere frustrante anche certo dibattito politico, ma ricordatevi che voi potete sempre camminare a testa alta. E non vale per tutti in questa nazione".
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Questa mattina ho voluto incontrare i @_Carabinieri_ impegnati in Val di Susa durante i violenti scontri del 25 luglio.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 4, 2026
Ho ringraziato le donne e gli uomini dell’Arma per il coraggio, la professionalità e il senso del dovere con cui ogni giorno difendono la sicurezza degli… pic.twitter.com/V7eGM6ObdP