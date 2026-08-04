Gerry Scotti, la confessione: "Il mio consiglio che Berlusconi non ha seguito"

In vista dell’importante appuntamento (ma guai a parlare di traguardo e bilanci), Gerry ha incontrato la stampa per raccontare i suoi 43 anni di televisione. Dagli inizi corsari all’alba delle radio libere milanesi, mezzo secolo fa, con Claudio Cecchetto che ebbe anche l’intuizione di farlo esordire in televisione e Fatma Ruffini che gli consegnò le chiavi del preserale. «Era il 1989, Raimondo Vianello lasciò il Gioco dei Nove e consigliò me come suo erede. Io fui tentato dal non accettare. Lavoravo con la musica, facevo già programmi fighi. La signora Ruffini mi pregò di resistere almeno qualche mese... Sono in quella fascia da oltre 40 anni!». E poi la felicità del tre volte nonno, grazie al figlio Edoardo che è diventato anche l’uomo social della famiglia Scotti. Regista dei meme e dell’Intelligenza Artificiale che Gerry ha sperimentato in anticipo e con molta autoironia. «Sembrerà strano ma proprio quando mi dedico a social e AI risento lo stesso brivido di libertà provato a inizio carriera, ai tempi di Radio Milano International».

«Esercitare falsa modestia un anno dopo sarebbe da millantatori. Sapevamo che c’erano i contenuti e le avvisaglie per fare qualcosa di buono, a partire da un gran titolo e dall’azienda che aveva messo a disposizione le forze, migliori anche dal punto di vista tecnico. L’obiettivo che aveva fissato l’editore variava dal presunto e sperato 16% a un 18-20% che nella stagione estiva sarebbe stato, diciamocelo tutti chiaramente, oro colato. Si è andati oltre, raccogliendo oltre il 25% nelle quattro stagioni dell’anno, tenendo incollati circa 5 milioni di persone di ogni età allo schermo, segno che la tv generalista gode di buonissima salute».«Io questo non l’ho mai detto ma certamente ci aspettavamo di avere contro Affari tuoi. La Rai, invece, la scorsa estate scelse di puntare su Techetecheté, programma che, da spettatore prima che da addetto ai lavori, ho sempre apprezzato tantissimo e certo non abbiamo minimamente preso sotto gamba. Tuttavia è innegabile che ci abbia dato una spinta in avanti...».«L’ho vissuto insieme ad Antonio Ricci. Quando se ne parlava e mi arrivavano le proposte, io ero ancora dietro il bancone di Striscia per cui lui era al corrente di tutto. All’inizio immaginavamo sarebbe stato il programma dell’estate, pronto a lasciare spazio a Striscia a ottobre come sempre. Poi i numeri andati al di sopra di ogni previsione hanno deciso al posto nostro».«Io e De Martino, insieme, abbiamo lanciato un grido di pace, invitando le aziende a mettersi d’accordo sulle 21.30 come orario limite per l’access prime time. Il nostro editore, da parte sua, ha risposto in maniera logica. Noi siamo una tv commerciale, la Rai è servizio pubblico. A fare il primo passo debbono essere loro e noi ci adegueremo di conseguenza. Io la vivrei come una vittoria anche se, è bene ricordarlo al pubblico, non decidiamo né io né De Martino».«Io ormai da anni alle dieci di mattina sono negli studi e prima dell’ora di pranzo devo aver già realizzato due puntate perché subito dopo pranzo faccio la terza e poi alle quattro devo essere a prendere mia nipote all’asilo. Mio padre diceva: sempre meglio che lavorare. Aveva ragione. Basti pensare che a molti capita di vedere brutte persone in ufficio, a me invece tocca tutti i giorni di vedere Samira. Molti vorrebbero essere nei miei panni! (Sorride)».«La cosa più bella è la certezza di essere riconosciuto e apprezzato come “quel Gerry Scotti lì”. Per il resto, invece, già dai 60 anni ho smesso di giocare a pallone, poi negli anni successivi ho dovuto fare il primo ricambio di un pezzo intero: applicando la protesi completa del ginocchio. E non dimentichiamo la grande paura avuta sei anni fa con il Covid che mi ha portato al limite della rianimazione. Lì il problema non era arrivare a 70 anni ma al mattino successivo con un livello di saturazione sopra i 90 e non sempre capitava. Quando vivi quei momenti lì tutto il resto sono veramente bazzeccole».

Un po’ come la politica che ha incrociato quasi per caso ma arrivando, però, pure lì ad altissimi livelli...

«Ero socialista, come mio nonno panettiere. Nel 1987 mi convinsero i giovani socialisti della Bocconi per i quali conducevo delle serate di piazza a sfondo benefico. Mi parlarono del tema della rappresentanza giovanile, dicendo che mi avrebbero presentato a Bobo Craxi, il figlio di Bettino, così accettai di essere candidato come indipendente, ovvero senza tessera di partito. Di solito gli indipendenti prendono pochi voti e se ne vanno a casa subito, invece io ne presi circa 10mila e in maniera del tutto incidentale fui eletto. La notizia me la diede mia madre al telefono, quando mi trovavo a Riccione per condurre Deejay on the beach. Si preoccupò perché arrivarono i carabinieri a portarmi la notifica dell’elezione alla Camera dei Deputati. Così dovetti correre a comprare un abito scuro in viale Ceccarini per presentarmi in parlamento. Sono stati tutti incuriositi dal mio arrivo ma al di là dell’apparenza formale della curiosità iniziale non ho mai poi avuto grandi rapporti con nessuno. Lì mi accorsi di che cosa significasse essere semplicemente un numero che deve premere un tasto. Per di più mi avevano promesso la presidenza della commissione d’indagine sulla condizione giovanile. Un collega, però, mi riferì poi che un pezzo grosso del mio partito sentenziò una frase che non mi sono tatuato addosso solo perché troppo lunga: “Uno che ha fatto il disc-jockey non può fare il presidente di una commissione parlamentare d’indagine”».

E ora che rapporto ha con la politica?

«Ho molta difficoltà a scegliere per chi votare. L’ultimo voto convinto l’ho dato a Silvio Berlusconi ma per riconoscenza, non per altro... Anzi, quando trent’anni fa mi chiese un consiglio sula discesa in campo, gli dissi: no, Silvio, non lo fare. Il giorno dopo ci fu l’annuncio. Segno che i miei consigli politici non erano molto ascoltati (sorride)».



Con Pier Silvio ha parlato del suo eventuale impegno politico?

«Gli ho dato lo stesso consiglio che avevo dato a suo padre ma sinceramente, a differenza di quanto scrivono alcuni giornali, non mi pare così infervorato per la politica».



Una fase della sua vita che le piacerebbe rivivere?

«Sicuramente gli anni della radio, con quella libertà e quell’irriverenza che in televisione è impossibile praticare. Mi riferisco in particolare agli anni di Radio Milano International nei quali organizzavamo degli scherzi incredibili. Come giocaare con il volume dei film porno che TeleMilano, con cui condividevamo gli studi, trasmetteva dopo la mezzanotte. Le vittime erano i mariti di tutta Milano che quando improvvisamente alzavamo il volume dopo averlo ridotto di molto, svegliavano in pieno imbarazzo le mogli e tutta la famiglia... Vedevamo accendersi le luci nelle case di piazza della Repubblica. Con Cecchetto a Deejay invece fu l’inizio vero della carriera ma gli scherzi non mancavano neppure lì. Svuotavamo le cicche e le riempivamo di miccette esplosive ai danni di un collega. Successe che si trovò a fumarne una per errore George Michael che era arrivato in radio. Gli esplose la sigaretta come a Willy il Coyote. Io notai anche un po’ di nero sul naso ma la sua reazione fu totalmente british».