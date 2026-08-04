Angelo Bonelli, dalle rive del Po in secca il delirante attacco a Giorgia Meloni

Dal «Meloni venga in Parlamento a riferire» al «Meloni venga sulle rive del Po a rendersi conto della secca» è stato un attimo. Il nuovo mantra della sinistra sulla crisi climatica, lanciato nei giorni scorsi da Elly Schlein, ha contagiato l’intero campo largo. Così ieri Angelo Bonelli, portavoce di Avs, si è trasformato in un novello Greto Thunberg pronto a sventolare la bandiera dell’ambientalismo senza se e senza ma. Così dopo che la sinistra in Europa ha massacrato interi settori produttivi del continente con le folli norme sul “Green Deal”, ora si è decisa a sferrare il colpo finale a quel che resta della nostra economia. Il tutto raccontato con toni da ultimi giorni di Pompei: «Ci troviamo di fronte a una crisi climatica drammatica, il fiume Po praticamente quasi a secco. Di fronte a questo chiedo alla presidente del Consiglio Meloni, come ha fatto quando c’è stata l’alluvione in Emilia-Romagna, di venire a vedere quello che sta accadendo, perché il “climafreghismo” uccide il futuro delle generazioni che verranno». E ancora: «Abbiamo una necessità di interventi anche perché quando i fiumi si prosciugano ci sono danni all’agricoltura, poi frutta, verdura e pane aumentano i costi e a pagarne le spese sono le famiglie: oggi se sono qui è per ricordare alla politica nazionale e a chi governa questo Paese che c’è la crisi climatica». Quello che Bonelli non dice è che il servizio sul “Po in secca” è un evergreen che le redazioni scodellano ogni anno di questi tempi. Anche quando al governo c’era Avs di Bonelli e Fratoianni e non ci sembra che allora venissero lanciati allarmi catastrofisti. Anche allora, grazie alle medesime estati con poca pioggia, frutta e verdura crescevano di prezzo, ma non ricordiamo particolari allarmi, o particolari piani d’intervento, da parte della sinistra di governo.

LE CRITICHE AL VERTICE

UE Bonelli, però, va anche oltre e se la prende con mezza Europa: «Domani (oggi, ndr) ci sarà un incontro tra gli Stati membri per parlare di quanto accaduto a Ceuta», che con sprezzo del ridicolo Bonelli definisce come «un complotto internazionale ai danni della Spagna». Ecco, prosegue il leader di Alleanza Verdi Sinistra, «mi aspetterei che i Paesi membri si riunissero invece per parlare della crisi climatica, perché tra ondate di calore, eventi meteorologici estremi, siccità e desertificazione, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il governo Meloni - attacca Bonelli non sta finanziando il piano nazionale di adattamento climatico che prevede misure anche sull’asta fluviale del Po, per evitare che il cuneo salino penetri dentro e determini danni alla biodiversità e all’agricoltura; inaccettabile - prosegue Bonelli - è che ogni secondo in Italia si perdano 107 mila litri di acqua potabile a causa delle reti colabrodo del nostro sistema idrico. Serve un piano per recuperare l’acqua e un piano per dare supporto immediato all’agricoltura».