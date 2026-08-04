Jannik Sinner, paura prima degli Us Open: è ancora in ospedale

Jannik Sinner è nuovamente a Milano per effettuare alcune visite mediche di controllo prima di partire alla volta degli Stati Uniti, dove il numero 1 del mondo giocherà il Master 1000 di Cincinnati e gli Us Open. La scelta di sottoporsi a nuovi accertamenti sembrerebbe essere arrivata dopo una richiesta specifica dello staff del tennista altoatesino.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Jannik è arrivato questa mattina alle 8 alla clinica Physioclinic di via Fontana, struttura di riferimento per valutazioni e trattamenti fisioterapici. I controlli, effettuati dal dottor Volpi (ex medico sociale dell'Inter) sono durati fino alle 12. Con Jannik c'erano 4 membri del suo staff. Probabilmente la visita è legata a un fastidio al ginocchio destro: la scorsa settimana, durante il passaggio al J Medical di Torino, il numero 1 del mondo era stato visto con un cerotto applicato proprio in quella zona della gamba. In ogni caso, al momento, non emerge alcun elemento che faccia pensare a un problema serio. E la partenza per l'Ohio, prevista per domenica, non sembrerebbe essere a rischio.