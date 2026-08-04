Ceuta, l'appello che fa tremare la Spagna: "Nuovo assalto il 15 agosto"

Secondo OkDiario, gli appelli " a un nuovo assalto alla città autonoma il prossimo 15 agosto", circolano con hashtag come #MigracionAEspana e #ContratodeltrabajoenEspana (Contratto del lavoro in Spagna), rivolti soprattutto a giovani. Lo slogan, che sarebbe ripetuto in numerosi account sulle reti sociali, soprattutto in arabo, "invita i migranti a unirsi a gruppi privati di WhatsApp per coordinare l'assalto alla frontiera spagnola": " Tutti sono Benvenuti, entrata privata '", scrive la web. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte del governo spagnolo, delle autorità di Ceuta né di quelle marocchine. Ma altri media spagnoli, tra cui El Pais, hanno riportato l'esistenza di un intenso dibattito online tra migliaia di giovani marocchini su una possibile nuova iniziativa per raggiungere Ceuta, con messaggi diffusi attraverso Facebook e WhatsApp, accompagnati anche da dubbi e avvertimenti sui rischi del viaggio.

Una forte mobilitazione è in corso nelle Reti, con messaggi simili a quelli postati in concomitanza dell'ondata migratoria che la scorsa settimana ha portato migliaia di persone a tentare di raggiungere la città spagnola in Nord Africa, secondo un'inchiesta di El Pais e della piattaforma di fact-Cheking Maldita.es. Il primo ha avuto accesso a cinque gruppi Facebook con circa 400mila membri e a nove gruppi di WhatsApp con centinaia di partecipanti, mentre Maldita.es ha individuato 10 gruppi di FB con 422.560 membri, oltre ad altri su WhatsApp e Instagram. Nei giorni precedenti al 30 luglio, i social avrebbero contribuito a creare l'aspettativa di una "opportunità" per entrare in Spagna, diffondendo informazioni sui percorsi, punti di incontro e modalità di attraversamento. Per il 15 agosto, invece, i messaggi e le conversazioni che circolano invitano i giovani marocchini a recarsi nella zona di Fnideq, l'ex Castillejos spagnola, vicino alla frontiera con Ceuta, anche se non vi sono conferme di un piano organizzato.