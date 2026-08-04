Sondaggio Termometro Politico, il primo passo indietro per il generale Vannacci

Rimane un'incognita il posizionamento di Futuro Nazionale. Il partito dell'ex generale fa un passo indietro - il primo registrato negli ultimi quattro mesi - e si piazza al 6,8. All'opposizione, il Partito democratico risale al 21,1 per cento. Rimane invece stabile il Movimento 5 Stelle (quotato al 13 per cento). La forza politica guidata da Giuseppe Conte sembra non aver risentito più di tanto degli attacchi del fondatore Beppe Grillo .

C'è la prima battuta d'arresto per Roberto Vannacci . Lo conferma la nuova media di sondaggi realizzata da Termometro politico che vede Fratelli d'Italia in crescita. Il partito di Giorgia Meloni arriva al 27,5 per cento. Sorte simile quella della Lega che sale al 6,1 per cento. Sempre nel centrodestra, a perdere qualcosina è Forza Italia che scende al 7,7 per cento. Nulla comunque di preoccupante. Se si tiene in considerazione la coalizione, infatti, il centrodestra arriverebbe circa al 42-43 per cento (Noi moderati non è considerato nella media dei sondaggi ma oscilla attorno all'1 per cento).

Per quanto riguarda Alleanza Verdi-Sinistra italiana, anche il partito del duo Bonelli-Fratoianni cala al 6,2 per cento. Al centro è Matteo Renzi con la sua Italia viva a crescere e arrivare al 2,5 per cento, mentre scende +Europa, all'1,4. Nel complesso, il campo largo prenderebbe il 44 per cento circa dei voti, ma solo se vengono sommati tutti i partiti che ne fanno parte.